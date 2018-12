Streit über Interview bei Türkgücü Münden

Hann. Münden. Er kam im Herbst und feierte mit den Fußballern des SV Türkgücü Münden gleich zwei wichtige Siege. Doch nun haben sich Trainer Thomas Naumann und der Kreisligist schon wieder getrennt.

Mit dem Vorsitzenden Mohammed Özgen verbinde ihn weiterhin eine Freundschaft und er wünsche dem Verein ehrlich alles Gute, sagt Thomas Naumann. Doch auch das konnte nicht verhindern, dass sich das Verhältnis zwischen dem Kreisliga-13. und dem Trainer offenbar in Windeseile zerrüttet hat. Fakt ist, dass Naumann zurückgetreten ist. Ein für Dienstag geplantes, klärendes Gespräch fiel aus.

Özgen wollte noch einmal versuchen, zwischen dem 57-jährigen Trainer und dem restlichen Vorstand zu vermitteln. Außer Özgen und Naumann sei aber niemand erschienen.

Kritikpunkt bei einigen im Verein sei ein Interview gewesen, das Naumann einem Internetportal gegeben hatte. Darin deutete er an, den Mündener Verein für eine bessere Zukunft kräftig umkrempeln und auf eine nachhaltige Vereinsarbeit setzen zu wollen. Auch das Wort „Dorfverein“ fiel, bei dem ein Begriff wie „Manager“ nichts zu suchen habe. Das war für einige offensichtlich zu viel. Auf schriftlichem Wege schaukelte sich der Ton hoch. „Ich bin so angegangen worden, wie es sich nicht gehört“, sagt Naumann auf Nachfrage der Sportredaktion. Es habe sich nun herausgestellt, dass er und der Verein unterschiedliche Vorstellungen hatten. „Ich habe in den Aussagen von Thomas nichts Schlimmes gesehen und hätte gern mit ihm weiter gearbeitet“, sagt Mohammed Özgen gegenüber der HNA. Die nächste Trainersuche folgt.

Rubriklistenbild: © Per Schröter