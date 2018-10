Türkgücü Münden und SG Werratal siegen knapp

Hann. Münden. Erfolgreiches Wochenende für die beiden heimischen Teams in der Fußball-Kreisliga: Während die SG Werratal mit einem 2:1-Auswärtssieg bei GW Hagenberg die Tabellenführung verteidigte, feierte der SV Türkgücü Münden mit dem 1:0-Heimerfolg über den TuSpo Petershütte II den ersten Sieg nach fünf Niederlagen in Serie und bescherte damit dem neuen Trainer Thomas Naumann einen Einstand nach Maß.

SV Türkgücü Münden – TuSpo Petershütte II 1:0 (0:0).„Das war ein erster kleiner Schritt, aber es liegt noch ein ganz weiter Weg vor uns“, freute sich Naumann, der erst Anfang der Woche Jürgen Sattler als Trainer abgelöst hatte, vor allem über die Tatsache, dass der SV „endlich wieder einmal als Team aufgetreten ist“. Was das Spiel anging, fiel Naumanns Fazit eher kritisch aus. Seine Maßnahme, anstatt mit Vierer-Abwehrkette wieder mit Libero (Cem Polat) und zwei Manndeckern (Oliver Wasmuth und Ilhan Öczan) spielen zu lassen, sorgte zwar dafür, dass die Gäste kaum einmal gefährlich vor das Mündener Tor kamen. „Ansonsten waren die ersten 35 Minuten aber eine einzige Katastrophe“, hatte er eine zerfahrene Partie zweier schwacher Mannschaften mit vielen individuellen Fehlern hüben wie drüben gesehen.

Danach sei es dann aber besser geworden. „In den zehn Minuten vor der Halbzeit und den 25 Minuten danach war bei uns schon der eine oder andere schöne Spielzug dabei und wir haben uns einige gute Torchancen erarbeitet“, sagte er. Nachdem Beytullah Özgen (vor der Pause) sowie zu Beginn der zweiten Hälfte der überraschend wieder genesene Özkan Beyazit gute Gelegenheiten ausgelassen hatten, war es Semih Baykan, der einen krassen Fehler von TuSpo-Keeper Michalitschke zum verdienten Führungstreffer nutzte (56.). Was folgte, war eine Mündener Drangphase, in der das Team die Partie für sich hätte entscheiden müssen. Nachdem sie das aber nicht getan hatte, gingen ihr in den letzten 20 Minuten langsam die Kräfte aus. Die Gastgeber – allen voran der überragende Ilhan Özcan – hielten aber weiter dagegen und retteten den Sieg über die Zeit, durch den sie erstmals seit Wochen die Abstiegszone wieder verließen.

SV Türkgücü: M. Özgen – Polat – Wasmutz, Öczan – B. Özgen (89. Youssef), Seyit, Demirtas, Hasanovic – Beyazit – Baykan (71. Vejsilovic), Demir.

Tor: 1:0 Baykan (56.).

GW Hagenberg – SG Werratal 1:2 (0:2). „In der ersten Halbzeit haben die Jungs das richtig gut gemacht“, war Trainer Alexander Winter zufrieden mit dem, was er gesehen hatte. Tore von Kai Armbrust (per Kopf nach langem Freistoß von Andre Thüne/17.) und Tom Bornemann (nach Vorarbeit von Armbrust/30.) hatten für den ebenso verdienten wie beruhigenden 2:0-Pausenvorsprung gesorgt. „Nach dem Seitenwechsel haben wir dann etwas die Ordnung verloren“, befand Winter, der dann auch den Anschlusstreffer durch Viktor Gerliz (nach Ecke per Kopf/69.) mit ansehen musste. Weil sich seine Mannschaft im Anschluss aber wieder fing und bis zum Schluss keine Hagenberger Chancen mehr zuließ, ging der Sieg am Ende voll in Ordnung.

SG Werratal: Rippe – Wallner, Thüne, Buhre, Guthardt (58. Beckel) – Bornemann, Köhler, Rudolph, Camara (43. Tissarek) – Fromm (75. Yazici), Armbrust.

Tore: 0:1 Armbrust (17.), 0:2 Bornemann (30.), 1:2 Gerliz (69.).

