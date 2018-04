Tuspo Gimte unterliegt überraschend in Seulingen

Seulingen. Mit einer überraschenden 0:1 (0:1)-Niederlage im Gepäck kehrten die Bezirksliga-Fußballer des TuSpo Weser Gimte vom Nachholspiel beim abstiegsbedrohten TSV Seulingen zurück.

„Das war nicht der TuSpo, den wir in den ersten beiden Spielen nach der Winterpause erlebt haben“, beklagte Trainer Matthias Weise vor allem den nötigen Einsatzwillen, um bei einem kampfstarken Gegner wie dem TSV bestehen zu können. Sein Team war gedanklich noch gar nicht auf dem Platz, da hatte Lucas Regenhardt die Gastgeber schon in Führung gebracht. Nachdem TuSpo-Keeper Maximilian Zunker einen Distanzschuss noch hatte abwehren können, war Regenhardt zur Stelle und lupfte das Leder unter die Latte (3.).

Wer weiß, was passiert wäre, hätte das Unparteiischengespann in der Folge eines der beiden Abseitstore vor Ervin Glogic und Nils Quentin gegeben (über beide Situationen konnte man diskutieren) oder eines der beiden klaren Fouls im TSV-Strafraum mit Elfmeter geahndet. So aber bissen sich die viel zu behäbig und teilweise sogar pomadig aufspielenden Gimter am Seulinger Abwehrbollwerk die Zähne aus und verließen am Ende nicht ganz zu unrecht den Platz als Verlierer. „Jeder von uns muss sich nach diesem Spiel hinterfragen, ob eine solche Leistung unser Anspruch sein soll“, sagte Matthias Weise.

TuSpo Gimte: Zunker – Wedel, Abeln, Andrecht, Osmanko (86. Kilian) – Bock, Gökceoglu, Franke (58. König), Behrens – Glogic, Quentin (77. Armbrust).

Tor: 1:0 Regenhardt (3.).

Sonntag gegen Bovenden

Nach dieser enttäuschenden Vorstellung fordert Matthias Weise für das Heimspiel am Sonntag gegen den Bovender SV (15 Uhr, Rattwerder) Wiedergutmachung. „Wenn die Mannschaft keine Reaktion zeigt, brauchen wir gar nicht erst aufzulaufen“, erwartet er einen deutlich stärkeren Gegner, als es die Seulinger zuletzt waren.

„Die Bovender wurden von vielen als Abstiegskandidat gehandelt, sie haben sich aber im Laufe der Saison gemausert und stabilisiert“, warnt Weise. Verzichten müssen die Gimter auf Andreas Kilian (privat verhindert) und Bernd Abeln (Gelbsperre). Ein Fragezeichen steht hinter dem eventuell beruflich verhinderten Dennis Behrens.