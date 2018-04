Tuspo im Gimter Derby 4:2 gegen 1. FC

Hann. Münden. Erfolgreich aus der langen Winterpause zurückgemeldet hat sich in der 2. Fußballkreisklasse Süd die U23 des TuSpo Weser Gimte mit dem 4:3 (4:2)-Derbyerfolg über den Stadtrivalen 1. FC Gimte.

Obwohl beide Teams Ende Oktober und damit vor über fünf Monaten ihr letztes Punktspiel absolviert und in der Zwischenzeit kaum (und der FC sogar überhaupt nicht) auf Rasen trainiert hatten, bekamen die rund 100 Zuschauer am Rattwerder in der ersten Halbzeit ein flottes und für diese Spielklasse ausgesprochen attraktives Spiel zu sehen. Hatte in der Anfangsphase noch der FC mehr Spielanteile und durch Adrian Griesam auch die erste dicke Chance, die durch TuSpo-Keeper Heinisch jedoch vereitelt wurde (4.), drehten die Platzherren immer mehr auf gingen durch ein Abstaubertor von Christopher Hayn in Führung. Vorausgegangen war ein Pfostenschuss des aufgerückten Timo Jesswein, dessen Abpraller Hayn aus kurzer Distanz ins linke obere Toreck nagelte (8.). Als Hayn nach schöner Vorarbeit von Joshua König dann nach einer Viertelstunde auf 2:0 erhöhte, mussten die FC-Fans schon Schlimmes befürchten.

Doch nach 20 Minuten schlichen sich im Mittelfeld der Gastgeber plötzlich immer mehr Abspielfehler ein. Nach einem solchen Ballverlust wurde Sören Hasselberg von Adrian Griesam auf die Reise geschickt und ließ Heinisch mit einem platzierten Schuss ins lange Eck keine Abwehrchance (22.). Und als Mirko Wasmuth nur vier Minuten später das Leder nach sehenswertem Zuspiel von Nicolai Griesam aus vollem Lauf unter die Latte zimmerte, war die Partie plötzlich wieder völlig offen.

Doch der TuSpo fing sich schnell wieder. Noch vor der Pause stellten Joshua König (nach tollem Solo über links/40.) und der FCer Lukas Fromm per Eigentor (der Ball prallte nach einem Pfostenschuss von Marcel Apel von seinem Knie ins Tor/42.) den alten Abstand wieder her.

Nach dem Seitenwechsel ließen die Kräfte auf beiden Seiten immer mehr nach und die Partie verflachte zusehends. Kämpferisch ließ keines der Teams etwas zu wünschen übrig, doch spielerisch gelang nicht mehr allzu viel. Zwar keimte beim FC nach dem Anschlusstreffer von Sascha-Andre Hoege noch einmal Hoffnung auf (58.), doch zu mehr reichte es nicht. TuSpo Weser Gimte II: Heinisch – M. Apel, Jesswein, Köhler, K. Apel – Blumenstein – König, Becker, Stracke, Kletetzka – Hayn Eingewechselt: Jafari, Stankovic, Yacici. 1. FC Gimte: Grünewald – Sommer, Fromm, Franke, Lieberknecht – Hasselberg, Wasmuth, N. Griesam, Hoege – Schminke, A. Griesam Eingewechselt: Stolz, Kroker, Hüttner. Tore: 1:0 und 2:0 Hayn (8., 18.), 2:1 Haselberg (23.), 2:2 Wasmuth (27.), 3:2 König (40.), 4:2 Fromm (42./Eigentor), 4:3 Hoege (58.). (per)