4:0-Erfolg: SG Werratal baut Tabellenführung weiter aus

Hedemünden/Walkenried. Die SG Werratal hat in der Fußball-Kreisliga ihre Tabellenführung weiter ausgebaut. Dagegen taumelt der SV Türkgücü Münden unaufhaltsam dem Abstieg entgegen.

SG Werratal – SC HarzTor 4:0 (2:0). Die Werrataler zeigten nach der Niederlage in Seulingen die von Trainer Alexander Winter erhoffte Reaktion, waren von Beginn an hellwach und bestimmten ganz klar das Geschehen. Ein Foul an Fabian Winter und der anschließend von André Thüne sicher verwandelte Elfer brachte die Gastgeber nach zehn Minuten auf die Siegerstraße.

Leon Fromm nutzte nach einer knappen halben Stunde einen Fehler des gegnerischen Torwarts zum 2:0 – die Vorentscheidung. Ein weiterer Treffer von Fromm (auf Vorarbeit von Cesur Yazici und Jonas Winter/49.) und einer von Tom Bornemann (erneute Vorarbeit von Jonas Winter/83.) besiegelten einen Werrataler Sieg, der auch in der Höhe völlig in Ordnung ging.

„Ich bin heute sehr stolz auf meine Jungs“, geriet der ansonsten eher kritische Alexander Winter regelrecht ins Schwärmen. „Alles, was wir nach der Niederlage vom Ostermontag besprochen und uns vorgenommen haben, wurde umgesetzt“, sagte er.

Die Mannschaft habe den Gegner mit ihrem Pressing permanent unter Druck gesetzt und einer hat für den anderen gearbeitet, so Winter, für den Fußball „so richtig Spaß“ macht. Zudem patzten beide Verfolger (Rotenberg verlor 1:4 in Höherberg und Breitenberg 2:3 bei Landolfshausen/Seulingen II), womit der Vorsprung auf Rotenberg auf vier, und auf Breitenberg auf 13 Zähler wuchs.

SG Werratal: Rippe – Guthardt, Thüne, Parlak, Beckel (80. Salman) – Bornemann, Wasmuth, Glatter, Yazici (72. Buhre) – F. Winter (11. J. Winter), Fromm.

Tore: 1:0 Thüne (10./FE), 2:0 und 3:0 Fromm (26., 49.), 4:0 Bornemann (83.).

VfB Südharz – Türkgücü Münden 3:0 (2:0). Im Gegensatz zur SG war der Spieltag für Türkgücü alles andere als perfekt. „Das war ein Spiel der Kategorie Not gegen Elend, das die noch schlechtere Mannschaft völlig verdient verloren hat“, war SV-Trainer Thomas Naumann restlos bedient. „Ich muss mir eingestehen, dass es mir leider nicht gelungen ist, diese ihrer Meinung nach hochtalentierten jungen Spieler zu einer Mannschaft zu formen.“ Neumann hat den Klassenerhalt nun abgeschrieben.

Türkgücü Münden: M. Özgen – Oczelik, Wasmuth, Demircan, Ünal – Youssef, O. Özgen, E. Seremit, Demir (46. Vasiljevic) – M. Seremit (76. Nasri), Pivac (74. Rezal).

Tore: 1:0 und 2:0 Klein (7., 33.), 3:0 Quade (72.).