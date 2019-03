Erst 0:4, dann 9:4 - ein unvergesslicher Sieg für die SG Iba/Machtlos

13 Tore fielen in dem verrückten B-Liga-Fußballspiel zwischen Iba/Machtlos und Heimboldshausen.

Es gibt Fußballspiele, über die sprechen die Beteiligen noch Tage und Wochen später. Die Partie am Sonntag in der Fußball-Kreisliga B 2 zwischen der SG Iba/Machtlos und dem VfL Heimboldshausen gehört sicherlich in diese Kategorie „unvergessliche Begegnungen“.

Denn der Spielverlauf war einfach sensationell. Nach 25 Minuten hatte Heimboldshausen mit 4:0 die Nase vorn – am Ende aber Iba/Machtlos. Und zwar mit neun Toren. 9:4 – solche Ergebnisse gibt es nicht alle Tage.

Selbst für den 62-jährigen Willi George nimmt diese Partie in seiner Jahrzehnte langen Laufbahn als Fußballer und Trainer eine Sonderstellung ein. „So etwas brauche ich nicht jede Woche“, sagt der erfahrene Coach der SG Iba/Machtlos und lacht. „Denn in der ersten halben Stunde waren wir gar nicht auf dem Platz. Ich war verärgert. Denn wir haben die Anfangsviertelstunde komplett verschlafen“, ergänzt der Trainer.

Anschlusstreffer kurz vor der Pause

Ibas Schlafmützigkeit nutzte Heimboldshausen weidlich aus. Dominik Arnold in der 9. und 16. Minute, Timo Bommer nach 22 Minuten und Christoph Schott nach 26 Minuten – die Heimboldshäuser Tormaschine rollte auf Hochtouren. „Sie hatten sogar die Möglichkeit, auf 5:0 zu erhöhen“, sagt George. „Die Chancen waren da.“

Dass sich das Blatt noch wendete, begründete der Coach zum einen mit den beiden Anschlusstoren, die beide noch kurz vor der Pause durch Martin Can und Philipp Köberich per Elfmeter fielen. Zum anderen aber auch mit der Leistungssteigerung des vierfachen Torschützen Mike Riemenschneider, den George bei der Halbzeitansprache in der Pause noch einmal richtig anstichelte. „Ich habe ihn daran erinnert, dass er vor kurzem in einem Testspiel sehr stark war und in der ersten Hälfte gegen Heimboldshausen kaum einen Zweikampf gewonnen hatte. Ich hab’ ihn gefragt: Mike, was ist los mit dir?“ Riemenschneider war nicht nur für den Anschlusstreffer in der 46. Minute zum 3:4 nach einer Ecke, sondern auch für das 5:4 (65.), das 7:4 (75.) sowie das 8:4 (76.) verantwortlich.

Torwart musste im Krankenhaus behandelt werden

Den Treffer zum 4:4 (51.) steuerte Köberich, zum 6:4 (70.) Lukas Salzmann und zum 9:4 in der Schlussminute Daniel Gillmann (90.) bei. Beim 4:4 hatte Heimboldshausen noch eine Konterchance. Doch die wurde planlos vertan. Christian Lotz war am Tag danach auf der Suche nach einer Erklärung. „Die Mannschaft war nach dem 3:4 total nervös“, sagte der Heimboldshäuser Abteilungsleiter. „Erschwerend kamen die Blessuren von Dominik Arnold und von unserem Torwart Nils Frank hinzu, der sich vor dem sechsten Treffer verletzte.“

Der Keeper musste sich sogar im Krankenhaus behandeln lassen. Die ganze Mannschaft war erleichtert, als sich heraustellte, dass es nicht so schlimm war. Lotz hofft, dass das Team die Niederlage wegsteckt. „Wir müssen uns aber Gedanken machen wegen der Standardsituationen. Allein sechs Tore fielen nach Ecken oder Freistößen.“

Auf Seiten des Siegers war am Sonntagabend Feiern angesagt. George: „Ein Bierchen darf man nach so einem Spiel schon mal trinken.“

Von Hartmut Wenzel