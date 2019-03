Kreisfußball: Remis im Verfolgerduell in Deisel

Hofgeismar– Vier von den in der Tabelle auf den ersten fünf Rängen platzierten Mannschaften waren am ersten sogenannten offiziellen Spieltag in 2019 der Fußball-Kreisliga A im Einsatz.

Als großer Gewinner darf sich dabei Tabellenführer FSV Wolfhagen II feiern lassen, nicht nur, dass sie den SVG Espenau mit 6:1 abfertigten, sie dürften auch mit 2:2-Unentschieden im Verfolgerduell zwischen Deisel und Hombressen/Udenhausen II zufrieden gewesen sein. Dadurch ist der Vorsprung der Gruppenligareserve auf den dritten Platz auf neun Punkte angewachsen.

TSV Deisel - SG Hombressen/Udenhausen 2:2 (0:0).Viel Kampf und körperbetontes Spiel beim Duell der Verfolger in Deisel. Beide schenkten sich nicht und neutralisierten sich lange. Durch den Führungstreffer von Robin Krull nach 55 Minuten kam dann auch mehr spielerisches Element in die Partie und die Gäste hatten immer eine Antwort parat durch ihren Stürmer Julian Oberenzer, der die Abwehr des Tabellenzweiten ziemlich herausforderte. Er glich zunächst zum 1:1 aus. Der TSV war nun wieder am Zug, Robin Krull bereitete das 2:1 (70.) von Marco Stübener vor. Das egalisierte wiederum Oberenzer fünf Minuten später.

Der Gästetorjäger musste kurz darauf verletzt ausscheiden. Wenn es auch insgesamt ein gerechtes Unentschieden war, so hätte doch die Maihack-Elf die „Big Points“ machen können, denn sie bekamen zehn Minuten vor dem Ende noch einen Strafstoß zugesprochen, doch mit dem scheiterte Robin Krull an Gästekeeper Chris Lubitz.

Unverständnis zeigte der SG-Vorsitzende Frank Rehbein auf die Ansetzung von Florian Kohlweg als Schiedsrichter aus Deisels Nachbarstadt Bad Karlshafen.

FSV Wolfhagen II - SV Espenau 6:1 (4:1). Das war aber eine eindrucksvolle Revanche der „Wölfe“ für die bisher einzige Saisonniederlage und insgesamt überhaupt der erste Sieg der FSV-Reserve gegen den SV Espenau. Der ging im Sturmwirbel der ersten Halbzeit förmlich unter. Julius Knatz (3.), Sebastian Großmann (16.) und Andreas Fleischer (34.) hatten nach nur etwas mehr als einer halben Stunde schon für eine gewisse Vorentscheidung gesorgt. Nicola Sertic verkürzte auf 1:3 (34.). Den Pausenstand markierte Knatz (41.). Nach dem Seitenwechsel trafen Großmann (46.) und Pascal Deiss noch.