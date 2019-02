Ein Frankenberger Quartett im spannenden Titelkampf

Sie hatten in der bisherigen Runde allen Grund zum Jubeln: Andrei Vasile Moldovan (rechts) und Romeo Ciprian Spectu schafften mit der SG Bunstruth/Haina 14 Siege in Serie bei 85:9 Toren.

Spannend wie schon lange nicht mehr präsentiert sich die Frankenberger Fußball-Kreisliga A vor dem Start in die Restrunde. Vier Mannschaften hegen große Hoffnungen auf die Meisterschaft und den Aufstiegsrelegationsrang - eine Zwischenbilanz.

Das Spitzenquartett von SG Bunstruth/Haina, Türkgücü Allendorf, SG Rennertehausen/Battenfeld und TSV Bottendorf liegt nur sieben Punkte auseinander.

SG Bunstruth/Haina

Die SG grüßt zur Winterpause von Rang eins. Dass die Schmermund-Elf ganz oben steht, ist keine große Überraschung, galt der Kreisoberligaabsteiger vor der Saison als Favorit. Allerdings tat sich die SG zu Beginn schwer, nach vier Spieltagen hatte sie nur vier Zähler gesammelt. „Einige Spieler hatten nach dem Abstieg die Sache auf die leichte Schulter genommen. Das hat uns am Anfang ein paar Schwierigkeiten bereitet“, gibt Trainer Steffen Schmermund zu. Danach lief es bei seinem Team. 14 Siege in Serie bei beeindruckenden 85:9 Toren spülten die SG auf Rang eins. „Gerade die jungen Spieler in der Mannschaft haben sich richtig gut entwickelt“, freut sich der Trainer, der selbstbewusst hinzufügt: „Wir wollen natürlich unseren Spitzenplatz verteidigen, auch wenn mit Rennertehausen, Türkgücü und Bottendorf starke Gegner hinter uns auf unsere Fehler lauern.“

Türkgücü Allendorf

Türkgücü ist der erste Verfolger, die Liuzza-Elf schaffte es bislang, ihrer schon immer vorhandenen spielerischen Klasse endlich die Konstanz hinzuzufügen. Allerdings ist der Trainer mit dem Stand der Vorbereitung nicht zufrieden. „Leider haben wir nicht so viele Spieler im Training, wie ich mir das vorstelle“, kritisiert Giovanni Liuzza, der somit ein wenig pessimistisch ist. „Ich bin mir nicht sicher, ob es am Ende für ganz oben reichen wird.“ Auch einige verletzte Spieler trüben zum Ende der Winterpause die Stimmung. „Dennoch wollen wir an die gezeigten Leistungen der Vorrunde anknüpfen und bis zum Ende der Saison in der Spitzengruppe bleiben“, fordert Liuzza.

SG Rennertehausen/B.

Bei einem Spiel weniger beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter nur vier Punkte, sodass die Schmalfuß-Elf prächtig im Rennen liegt. Vor der Pause tankte die SG beim 3:0-Erfolg gegen Bunstruth mächtig Selbstvertrauen. „Da war es schade, dass danach Pause war. Wir waren in der Phase richtig gut drauf“, sagt Trainer Andreas Schmalfuß. Sein Verein hat in der Pause vier neue Spieler an Land gezogen. Mit Luca Meyer (Altenlotheim) und Ronny Schäfer (Röddenau) kamen zwei gruppenligaerfahrene Kräfte, dazu Attilay Mercan (Türkgücü) und Daniel Skrentny (FC Ederbergland). Trotz der guten Ausgangslage warnt Schmalfuß vor einer langen Saison. „Da kann noch viel passieren. Zumal in dieser Liga an einem guten Tag jede Mannschaft auch jede schlagen kann.“ Er erwartet: „Das bleibt bis zum Schluss eng.“

TSV Bottendorf

Ebenfalls Chancen – zumindest auf den Relegationsplatz – hat der TSV Bottendorf. Nach dem Abschied von Torjäger Moritz Kowalewski hatte man einen Platz unter den Top 5 als Ziel ausgerufen. „Wir sind voll im Soll“, findet somit Trainer Daniel Parkura. „Wenn wir unsere Leistung der Vorrunde wiederholen können, ist vielleicht auch nach oben noch etwas möglich“, gibt er sich selbstbewusst.