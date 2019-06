Frankenberger Kreispokal 19/20 ausgelost: 22 Mannschaften am Start

Schon am Samstag, 6. Juli, starten die Frankenberger Fußballvereine wieder in die Saison: Dann steigt die erste Runde des Licher Kreispokals 2019/20.

Am Sonntag wurden in den Räumen des TSV Frankenberg unter der Regie des stellvertretenden Kreisfußballwarts Rudolf Matter die Paarungen für den Kreispokal ausgelost. Am ersten Spieltag sind die A- und B-Ligisten unter sich. Zum ersten echten Knüller kommt es am zweiten Spieltag am 17. Juli: Dann erwartet die SG Bunstruth/Haina den TSV Röddenau. Im abgelaufenen Pokaljahr hatte sich die SG mit 4:1 im Halbfinale gegen Röddenau durchgesetzt und das Finale gegen den Abonnementsieger FC Ederbergland (0:7) erreicht.

In diesem Jahr geht es für die teilnehmenden Mannschaften nicht mehr im Krombacher Pokal um den Titel, sondern es wird der Licher Kreispokal ausgespielt. Hintergrund dafür ist, dass der Sponsorenvertrag zwischen dem Hessischen Fußball-Verband (HFV) und der Krombacher Brauerei zum 30. Juni ausläuft und nicht mehr verlängert wird. Neuer Partner der HFV ist die Bitburger Brauerei, zu der auch die Licher Brauerei gehört, die im Kreis Frankenberg die Schirmherrschaft für den Kreispokal übernimmt. 22 Senioren-Mannschaften aus dem Kreis Frankenberg haben für die neue Pokalrunde gemeldet.

Außerdem wurden die Eintrittspreise für die Pokalspiele festgelegt, dieser beträgt bei allen Spielen drei Euro. Zum Abschluss gab es noch von der vergangenen Runde Preise der Krombacher Brauerei: So erhielten der TSV Röddenau und die SG Oberes Edertal für ihre Halbfinalteilnahme jeweils einen Gutschein über 50 Liter Bier. Sechs weitere Gutscheine über je 30 Liter Bier wurden unter den anwesenden Teilnehmern verlost. Hier gingen die Preise an die SG Wollmar/Frohnhausen, FC Türkgücü Allendorf, SG Rennertehausen/Battenfeld, SG Geismar/Ellershausen, TSV Dodenau und den TSV Geismar.

Diese Vereine treffen aufeinander

1. Spieltag, Samstag 6. Juli, 17 Uhr: Spiel 1. SV Willersdorf - TSV Dodenau, 2. TSV Frankenau - SG Simtshausen/Asphe/Treisbach, 3. SG Eder - SG Rosenthal/Roda, 4. TSV Bromskirchen - SG Wollmar/Frohnhausen, 5. TSV Haubern - SG Geismar/Ellershausen, 6. SG Birkenbringhausen/Haine - SG Ernsthausen/Münchhausen. 2. Spieltag, Mittwoch 17. Juli, 19 Uhr: Türkgücüc Allendorf - Sieger Spiel 6, Sieger Spiel 2 - TSV Gemünden, TSV Bottendorf - Sieger Spiel 5, SG Hatzfeld/Eifa - SG Laisa/Berghofen, SG Bunstruth/Haina - TSV Röddenau, Sieger Spiel 4 - SG Oberes Edertal, Sieger Spiel 1 - SG Rennertehausen/Battenfeld, Sieger Spiel 3 - FC Ederbergland.

Von Michael Paulus