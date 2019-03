Kreisliga: TSV Geismar und SV Ellershausen streben Spielgemeinschaft an

Im Fußballkreis Frankenberg wird wohl bald eine neue Fußballehe geschlossen. Das heißt, es bahnt sich zwischen den Vereinen TSV Geismar und SV Rot-Weiß Ellershausen eine neue Spielgemeinschaft an.

Der TSV Geismar spielt in der Kreisliga A, der SV Rot-Weiß Ellershausen in der Kreisliga B. Von beiden Vereinen jedenfalls ist das Aufgebot bestellt: Will heißen, die Mitglieder beider Vereine haben der Bildung einer Spielgemeinschaft bereits zugestimmt. Zuletzt waren es in einer außerordentlichen Versammlung die Mitglieder des TSV Geismar am vergangenen Sonntag, was Abteilungsleiter Fußball Simon Bohland bestätigte.

„Fußball hat nicht mehr erste Priorität. Nicht nur wir, sondern auch andere wissen nicht mehr, wo das hinführen soll“, hatte Sebastian Lüdde vom SVE auf der Jahreshauptversammlung festgestellt. Es gehe darum, die sportliche Zukunft des SVE zu sichern.

Auch auf der Jahreshauptversammlung des TSV Geismar Ende Februar diskutierten die Mitglieder über die Zukunft des Seniorenfußballs in Geismar. Verändertes Freizeitverhalten, viele Verletzungen und schlechte Trainingsbeteiligung waren dort mahnende Schlagworte.

Spielgemeinschaft zwischen TSV Geismar und SV Ellershausen: "Fußball in beiden Vereinen sichern"

„Wir wollen handeln, bevor es zu spät ist. Unser Ziel ist es, den Fußball in beiden Vereinen zu sichern“, erläutert Fußball-Abteilungsleiter Simon Bohland im Gespräch mit der Sportredaktion. „Unser Ziel ist es, mit der Bildung einer Spielgemeinschaft unseren jungen Spielern eine Perspektive zu geben“, nennt Bohland weitere gute Gründe für einen Zusammenschluss und verweist auf die bereits bestehenden Gemeinsamkeiten zwischen Geismar und Ellershausen. Bohland: „Wir sind ohnehin schon eng verbunden, allein durch die räumliche Nähe zwischen beiden Orten sowie die bestehenden Jugendspielgemeinschaften.“

Heißen soll sie SG Geismar/Ellershausen. Die neue Spielgemeinschaft könne mit drei Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen, jeweils eine in A-, B- und C-Liga Frankenberg, wie Ellershausens Sportlicher Leiter Ralph Schomberg der HNA erläuterte. Momentan stellen beide Vereine eine erste und eine zweite Mannschaft.

Doch nun muss der Hessische Fußball-Verband (HFV) eine solche Spielgemeinschaft genehmigen. Dabei gibt es allerdings hohe Hürden zu nehmen. Denn in den HFV-Richtlinien heißt es, es ist „ein strenger Maßstab anzulegen“, wenn geprüft werde, ob eine SG notwendig sei. Voraussetzung für eine Genehmigung sei „ein nachweisbarer Spielermangel, der eine Fortsetzung des Spielbetriebes des antragstellenden Vereins auf andere Weise ausgeschlossen erscheinen lässt“.