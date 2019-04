4:0-Coup des VfR Wickenrode mit am Ende nur noch neun Spielern

Fußball-Kreisliga A

+ © Eckehard Meyer Laufduell: Um das Leder kämpfen der Eschweger Ibrahim und Mirsen Abdi (links) vom VfB Rommerode. © Eckehard Meyer

Witzenhausen - Nur knapp 60 Minuten lang wurde am Ostersamstag in Rommerode Fußball gespielt. Dann fühlten sich die Kicker des FC Eschwege im Auswärtsspiel der Kreisliga A beim VfB Rommerode vom Schiedsrichter benachteiligt und gingen geschlossen vom Rasen. Am Ostermontag schockte der VfR Wickenrode mit am Ende nur noch neun Spielern den Spitzenreiter SG Werratal mit einem 4:0-Erfolg.