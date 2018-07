Kreisfußballtag: Von Greene bis zur WM

Greene. Lässt sich ein Bogen spannen vom Kreisfußballtag des NFV-Kreises Northeim/Einbeck zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, die am Sonntag mit dem Finale beendet wurde?

Ja, Egon Trepke, der Vizepräsident des Niedersächsischen Fußball-Verbandes und Chef des Fußball-Bezirks Braunschweig, der erstmals bei den lokalen Fußball-Funktionären zu Gast war, schaffte es. Auch würdigte er im Rahmen der Veranstaltung im Landhaus Greene, die mehr als zwei Fußballspiele hintereinander dauerte, mehrere verdiente Mitglieder aus dem hiesigen Kreis.

„Ein gutes Abschneiden der deutschen Mannschaft bei der WM wäre wichtig gewesen. Dann hätten wir sicher einen regen Zulauf an Kindern gehabt – und den hätten wir bitter nötig“, meinte Trepke und verwies damit auf ein Grundproblem nicht nur im Kreis Northeim/Einbeck: Die rückläufigen Mitglieder- und Mannschaftzahlen. 2009 seien es noch 408 Teams gewesen, jetzt 266. Und hochgerechnet bis 2025 nur noch 124. Der vielzitierte demografische Wandel macht auch vor den kleinsten Fußball-Organisationseinheiten nicht halt...

Ehrungen und Auszeichnungen

Im Blickpunkt standen natürlich wie immer bei einem Kreisfußballtag diverse Ehrungen und Auszeichnungen. So erhielt der langjährige Schriftführer Gerd Sylla (72) für „selbstlosen Einsatz für den Fußball“, so der Kreisvorsitzende Bernd Anders, die Goldene Ehrennadel als höchste Auszeichnung des NFV-Kreises, Präsentkorb vom Kreis und DFB-Uhr von Trepke inbegriffen. Für Sylla war es auch der letzte Kreisfußballtag in seiner bisherigen Funktion – er gibt den Schriftführerposten weiter an Ralf Köhler (Kreiensen).

Schluss ist auch für Thomas Scholz. Er hört nach 18 Jahren als Vorsitzender des Qualifizierungs-Ausschusses (früher: Lehr-Ausschuss) auf. Mit Dennis Runschke (Auetal) übernimmt ein Mann aus dem „Nachwuchs“ diesen Posten. Dies sind die einzigen Änderungen im Vorstand des Fußball-Kreises, denn Bernd Anders (bei einer Enthaltung) und seine Mitstreiter wurden für die kommenden drei Jahre bestätigt. „Unsere Mannschaft ist damit wieder komplett“, fasste Anders zusammen.

Selbstverständlich dürfen bei einem Kreisfußballtag auch neue Ehrenmitgliedschaften nicht fehlen. Heinz Werner Schultz (für 46-jährige Verdienste) wurde ebenso zum Ehrenmitglied ernannt wie Thomas Scholz. Der Beifall der Versammlung war ihnen gewiss. Als „erfreulich“ bezeichnete Anders, dass sich mit Pamela Schult (Höckelheim) und Monika Perschau (Mackensen) zwei Frauen als Kassenprüferinnen zur Verfügung stellten. Kein Thema mehr, so Anders, sei auch der Ärger um die Pyro-Technik, deren Einsatz vor einem Jahr noch bemängelt wurde.

Anders’ Vorgänger Gerhard Haupt wandte zum Schluss noch einen nicht uninteressanten Aspekt ein, die Verwaltungskosten zum Beispiel bei Erteilung einer Strafe abzuschaffen. „Das ist eine Doppelbestrafung“, so Haupt. Trepke entgegnete, die NFV-Arbeitsgruppe Finanzen werde darüber nachdenken. (azx)