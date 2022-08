Spielausfall und Auswärtssieg für Staufenberger

Kreisfußball Kassel

Oliver Arand traf in Kassel ebenfalls doppelt.

Erster Spielausfall schon am zweiten Spieltag. Die Fußballer aus Escherode und Uschlag wurden kalt erwischt.

Staufenberg – Dumm gelaufen für die SG Escherode/Uschlag in der Kasseler Fußball-Kreisliga A1: Erst lehnte Wochenendgegner Zagreb Kroatien ihren Verlegungswunsch der Staufenberger wegen der Dorfkirmes in Escherode ab, dann traten die Kasseler Kicker am Sonntag doch nicht an: Der Grund: keine spielfähige Mannschaft. Die Partie wird mit 3:0 für die Mannschaft von Trainer Michael Kosch gewertet.

Den erwarteten Sieg fuhr derweil die SG Landwehrhagen/Benterode ein.

FSV Kassel - SG Landwehrhagen/Benterode 2:5 (2:3). Das waren am zweiten Saisonspieltag 90 arbeitsreiche Minuten für die favorisierten Staufenberger. Allerdings präsentierten sich die Platzherren gegenüber der vergangenen Saison auch stark verbessert. Zudem kamen die Gäste mit dem Untergrund nicht zurecht. „Das sah aus wie die Wüste Gobi“, meinte Trainer Andreas Kühne. Trotzdem konnte er sich auch im zweiten Serienspiel auf seine spielfreudige Truppe verlassen. Besonders Mike Woltert rannte sich erneut trotz hoher Temperaturen die Lunge aus dem Hals und markierte nebenbei noch seine Saisontreffer Nummer drei und vier.

Bis zum 2:2 konnten die Gastgeber zweimal die SG-Führung ausgleichen. Danach setzten sich die Gäste aber allmählich ab. „Wir haben es letztlich durch unsere individuelle Klasse noch ordentlich hinbekommen, aber es war kein gutes Spiel und die Fehler vor den beiden Gegentoren dürfen eigentlich auch nicht passieren“, bilanzierte Kühne.



Torfolge: 0:1 M. Schönebach (9.), 1:1 n. gem. (17.), 1:2 Arand (34.), 2:2 n. gem. (40.), 2:3 Woltert (41./FE), 2:4 Woltert (70.,), 2:5 Arand (86.). (Manuel Brandenstein)