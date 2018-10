Doppelte Freude für die SG Werratal im Aufstiegsrennen

© Per Schröter

Abgezogen: Auch Kevin Camara trug sich in die Liste der Werrataler Torschützen gegen Rosdorf ein.

© Per Schröter

Einen nahezu perfekten Spieltag gab es am Sonntag für Fußball-Kreisligist SG Werratal. Die eigene Partie gewann der Aufstiegsaspirant, zudem patzte die Konkurrenz.

Während das Team von Trainer Alexander Winter sein Heimspiel gegen den SC Rosdorf mit 5:0 (3:0) gewann und sich dabei gut erholt zeigte von der 1:3-Pleite im Spitzenspiel beim SV Rotenberg eine Woche zuvor, kam der Tabellenführer beim SV Hahle über ein 0:0 nicht hinaus. Weil auch der FC Höherberg patzte und sein Heimspiel gegen Groß Schneen völlig überraschend mit 0:1 verlor, sind die Werrataler jetzt alleiniger Zweiter mit nur noch einem Zähler Rückstand auf Rotenberg und drei Punkten vor Höherberg.

Obwohl stark ersatzgeschwächt angetreten (es fehlten unter anderem die Offensivkräfte Ruslan Wagner, Kai Armbrunst und Leon Fromm), bestimmte das Team von Trainer Alexander Winter von Beginn an das Tempo und ging schon früh durch Marc Glatter (nach Vorarbeit von Tom Bornemann und Cesur Yazici) in Führung (2.). Noch vor dem Seitenwechsel stellten Mirko Wasmuth (mit einer verunglückten Flanke/37.) und Neuzugang Daniel Tissarek (nach langem Freistoß von André Thüne/43.) auf 3:0. Im zweiten Durchgang versemmelten die Gastgeber zunächst zahlreiche hochkarätige Chancen, bevor Kevin Camara (70.) und Hussein Salman (82.) den auch in dieser Höhe völlig verdienten Sieg perfekt machten.

SG Werratal: Rippe – Wallner (73. Beckel), Thüne, Buhre, Salman – Bornemann (80. Köhler), Wasmuth, Yazici (61. Guthardt), Tissarek – Glatter, Camara.

Tore: 1:0 Glatter (1.), 2:0 Wasmuth (37.), 3:0 Tissarek (43.), 4:0 Camara (70.), 5:0 Salman (82.).

Hinweis: Der SV Türkgücü Münden sagte sein Spiel beim TSC Dorste ab, weil man keine vollzählige Mannschaft zusammenbekam.