FC Niemetal feiert ersten Heimsieg seit über einem halben Jahr

Altkreis Münden. Der FC Niemetal hat das erste Heimspiel seit fast einem halben Jahr gewonnen. Im Duell der 1. Fußball-Kreisklasse mit dem TSV Holtensen siegten die Gastgeber mit 2:0.

Die SG Werratal II spielte derweil bei Inter Roj 0:0. In der Kreisliga A Kassel rette Escherode in letzter Minute einen Punkt.

FC Niemetal - TSV Holtensen 2:0 (1:0). Für die Niemetaler war es das erste Heimspiel seit fast einem halben Jahr. Zuletzt spielte der FC im Oktober auf heimischem Geläuf, der letzte Heimsieg datiert gar noch aus dem September. Umso erfreuter waren die Gastgeber über den Dreier gegen Holtensen. „Das hat uns mal ganz gutgetan. Endlich wieder ein Heimspiel. Dementsprechend motiviert waren wir“, sagte Spielertrainer Sebastian Gundelach, der seine Elf in der 37. Minute in Führung brachte. Auch im zweiten Durchgang waren die Niemetaler heißer auf den Sieg, ließen aber mehrere Möglichkeiten ungenutzt. Der sehr engagierte Dennis Kleinhans sorgte neun Minuten vor dem Schlusspfiff für die Entscheidung. „Es hat das Team gewonnen, das mehr Teamgeist ausgestrahlt hat. Nur das Wollen hat entschieden“, resümierte Gundelach. Damit hat sich der FCN etwas Luft im Abstiegskampf verschafft.

SV Inter Roj Göttingen - SG Werratal II 0:0. Die Partie lief über die gesamte Spielzeit ausgeglichen. Zwar hatten die Gäste etwas bessere Torchancen, diese wurden aber nicht verwandelt. Eine Großchance hatte Werratals Julian Eike, der einen Pass in den Fünfmeterraum erhielt, den Ball aber über das Tor lenkte. Eine weitere ungenutzte Möglichkeit sahen die Zuschauer in der zweiten Halbzeit. Nach einem Freistoß von links traf der Ball nur die Latte des gegnerischen Tors. SG-Trainer Kai Mentel war aber nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben nicht verloren und konnten einen weiteren Punkt verbuchen. Das ist zur Zeit das Wichtigste, und wir müssen sehen, das wir in den kommenden Spielen noch einige Punkte sammeln können, um uns weiter Luft nach unten zu schaffen.“

Kreisliga A Kassel: SG Escherode/Uschlag - SG Dennh./Dörnhagen 2:2 (0:2). Sehr schnell – innerhalb von 17 Spielminuten – gingen die Gäste mit zwei Toren in Führung, wobei der erste Treffer durch Cetin (13.) aus einem durchaus berechtigten Foulelfmeter resultierte. Das zweite Tor fiel vier Minuten später. Torschütze war Chorbacz. Für die Gastgeber hieß es dann, insbesondere in der zweiten Halbzeit, den Rückstand wieder aufzuholen. Sie warfen alles nach vorne und Morales erzielte mit einem 20-Meter-Schuss in den Winkel in der 62. Minute den Anschlusstreffer. Danach hatten die Platzherren noch einige gute Chancen, die aber ungenutzt blieben. In der 83. Minute fuhren die Gäste noch einen Konter, der aber nicht zum gewünschten Ergebnis führte. Fast mit dem Schlusspfiff gelang nach einem langen Freistoß aus dem Gewühl heraus dann noch der Ausgleich. Torschütze war wiederum Morales. Unterm Strich ein aufgrund der starken zweiten Hälfte verdientes Remis. (ana/zrg)