Fünf brutale Minuten: TuSpo Gimte vergibt Aufstiegschance in der Schlussphase

Hann. Münden. Fünf katastrophale Schlussminuten kosteten dem SV Türkgücü Münden bei der 1:5 (0:0)-Niederlage gegen den SV Dostluk Spor Osterode nicht nur einen Punkt in der Fußball-Bezirksliga, sondern wohl auch die Chance auf den Aufstieg.

Lange nach dem Schlusspfiff saß Türkgücü-Trainer Christos Drizis noch mit leerem Blick und dem zusammengeknüllten Basecap in den Händen auf der Bank und musste das soeben Geschehene sacken lassen. 85 Minuten lang hatte sein Team gerackert und alles dafür getan, um den angesichts von nur einem Punkt Rückstand auf den Tabellenzweiten so wichtigen Sieg einzufahren. Mit Adnan Sirip wurde extra einen Stürmer aktiviert, der in der Winterpause mit viel Vorschusslorbeeren aus Nörten-Hardenberg geholt worden war, der dann aber nach der Vorbereitungsphase wegen der weiten Fahrten wieder einen Rückzieher gemacht hatte.

Ausgerechnet Sirip war es dann auch, der nach einer durchwachsenen ersten Hälfte mit mehr Spielanteilen für die Mündener, aber kaum nennenswerten Torraumszenen den ersten Treffer erzielte. Ruslan Wagner war genau im richtigen Moment bei einem Rückpass auf Dostluk-Keeper Schönberger dazwischen gespritzt, hatte das Leder in Richtung Tor gespitzelt und Sirip brauchte nur abzustauben (52.).

+ Da war die Welt noch in Ordnung: Adnan Sirip bejubelt seinen ersten Pflichtspieltreffer im SV-Dress. © Schröter Die Freude auf Seiten der Mündener wehrte allerdings nur fünf Minuten. Mit einem fulminanten Hammer genau in den linken oberen Torwinkel besorgte Hesseoum Adel den Ausgleichstreffer für die Osteröder, die in der Folgezeit clever verteidigten und immer wieder gefährliche, aber unwirksame Nadelstiche in Richtung Mündener Tor setzten. Bis zur 84. Minute: Nach einem schönen Pass in die Tiefe ging Dostluk-Stürmer Jan Schunke plötzlich auf und davon, umkurvte Torwart Murat Özgen und schob den Ball zum 2:1 ins leere Tor. Und als die Mündener dann hinten aufmachten und alles nach vorne warfen, liefen sie fast schon im Minutentakt in Konter und gingen mit fliegenden Fahnen unter.

„In fünf Minuten ein Spiel auf diese Art zu verlieren ist brutal“, war Drizis bedient. Jetzt bleibt Türkgücü nur zu hoffen, dass die Osteröder sich in ihren verbleibenden sieben Spielen noch mindestens drei Ausrutscher leisten. Ansonsten müssen sie das Ziel Bezirksliga-Aufstieg erneut um eine Saison verschieben.

SV Türkgücü Münden: Özgen – Demirtas, Parlak, Özcan, Beckel – Y. Yazici, Seyit, Polat, Buongiorno – Sirip, Wagner.

Tore: 1:0 Sirip (52.), 1:1 Adel (58.), 1:2 Schunke (84.), 1:3 Souleiman (89.), 1:4 Cebecioglu (90.+1), 1:5 Schunke (90.+3).