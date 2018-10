Für Türkgücü Münden zählt am Sonntag nur der Sieg

Hann. Münden/Hedemünden. Mit einem Sieg beim RSV Göttingen 05 wollen die Kreisliga-Fußballer der SG Werratal ihren zweiten Tabellenplatz festigen. Für den SV Türkgücü Münden dagegen geht es im Heimspiel gegen den SV Germania Breitenberg bereits um Punkte für den Klassenerhalt.

Anpfiff beider Partien ist am Sonntag um 14.30 Uhr.

SV Türkgücü Münden – SV Germania Breitenberg. „Nachdem wir am vergangenen Sonntag in Dorste nicht antreten konnten und jetzt nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone haben, zählt für uns diesmal nur ein Sieg“, sagt Trainer Jürgen Sattler. Das werde gerade gegen die Breitenberger, die er für „eines der stärksten Teams der Liga“ hält, zwar alles andere als leicht. Dennoch gibt er sich optimistisch: „Nach Stand der Dinge habe ich am Sonntag endlich mal wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft am Start.“ Ilhan Özcan und Oguzhan Özgen sind nach ihren Roten Karten noch bis Anfang November gesperrt, ansonsten dürften alle Mann an Bord sein. Selbst Özkan Beyazit, der sich im Derby bei der SG Werratal am Oberschenkel verletzt hatte, habe signalisiert, wieder ins Geschehen eingreifen zu wollen.

RSV Göttingen 05 – SG Werratal. Nach einem guten Saisonstart mit acht Punkten aus den ersten vier Spielen befinden sich die Gastgeber nun in einer echten Abwärtsspirale. Sechs Niederlagen in der Serie (bei einem zwischenzeitlichen 3:0-Heimsieg über Groß Schneen) sowie das Aus im Pokal (0:1 bei Kreisklassist FC SeeBern) und der Absturz auf Tabellenplatz zwölf machen die Göttinger am Sonntag zum krassen Außenseiter.

Dass gerade angeschossene Bären besonders gefährlich sind, weiß auch SG-Trainer Alexander Winter. „Wir dürfen den RSV auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen“, warnt er seine Spieler vor Überheblichkeit. Verzichten muss er neben Ruslan Wagner, dessen Verletzung aus dem Rotenberg-Spiel sich als Kreuzbandriss herausgestellt hat und der damit für den Rest der Saison ausfällt, sowie die Langzeitverletzten Hendrik Suslik und Fabian Winter auch auf den angeschlagenen Bastian Grieben sowie auf den beruflich verhinderten Kai Armbrust.