Gimter zeigen Reaktion und gleichen noch aus

Von: Per Schröter

Ihm gelang das späte 2:2: Can Cetinöz. © Per Schröter

Barbis – Mit dem späten Ausgleichstreffer zum 2:2 sicherte Can Cetinöz den Kreisliga-Fußballern des TuSpo Weser Gimte beim FC HarzTor ein verdientes Remis und gleichzeitig einen extrem wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

„Wir waren in der ersten Halbzeit das klar bessere Team“, sah Trainer Ufuk Kilinc vor allem im Offensivspiel „echte Fortschritte“. Nachdem Ömer Terzi die Gimter auf Vorarbeit des angeschlagen ins Spiel gegangenen Tjard Von-Der-Ehe in Führung gebracht hatte (20.), war in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs ein unnötiger Ballverlust in der Vorwärtsbewegung Ausgangspunkt zum Ausgleichstreffer durch Sebastian Richert. „Im zweiten Durchgang waren wir dann nicht mehr so aktiv und haben HarzTor ins Spiel kommen lassen“, berichtete Kilinc, der nach einem individuellen Fehler in seiner Abwehr das 2:1 für die Platzherren mitansehen musste (58.). „Danach hat die Mannschaft aber eine Reaktion gezeigt“, lobte der Coach, „und dafür wurde sie in der Nachspielzeit zum Glück auch belohnt“.

TuSpo Weser Gimte: Windel - Fritsch (46. Linke), Hesske, J. Maar, Terzi - Demirtas - Youssef, Stracke, Buttler (80. Radtke), Von-Der-Ehe (80. Gutberlet) - Schmand (46. Cetinöz).

Tore: 0:1 Demirtas (20.), 1:1 Richert (45.+3), 2:1 Akin (58.), 2:2 Cetinöz (90.+2). (Per Schröter)