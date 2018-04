Im Pokal weiter: Dransfeld tankt neuen Mut

Dransfeld. Fußball-Kreisligist DSC Dransfeld steht im Viertelfinale des Krombacher-Kreispokals. Im ersten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Helmut Rehbock feierten die Hasenmelker mit dem 2:1 (2:0)-Sieg bei GW Hagenberg gleich den ersten Sieg.

Eigentlich hatten sich die Dransfelder nicht viel ausgerechnet für das Spiel, das wegen Unbespielbarkeit des Hagenberger Platzes nach Weeende auf den dortigen Kunstrasen verlegt worden war. Was die Dransfelder, die in der Kreisliga nach einer katastrophalen Hinrunde mit nur sieben Punkten das Tabellenende belegen und bislang in diesem Jahr erst einmal draußen trainieren konnten, dann aber zeigten, war aller Ehren wert.

Deutlich strukturierter, deutlich zielstrebiger und vor allem sehr viel ruhiger im Angriff sowie deutlich abgeklärter in der Defensive übernahmen sie von Beginn an das Kommando und gingen schon früh durch Justus Ilse in Führung (Vorarbeit Dennis Schob/7.). Eine Viertelstunde später brachte Ahmed Salou den Außenseiter gegen erschreckend schwache Hagenberger endgültig auf die Siegerstraße (23.). Im zweiten Durchgang konnten die Gastgeber zwar noch durch Lorenz verkürzen (70.), den Sieg aber ließ sich der DSC nicht mehr aus der Hand nehmen. Getrübt wurde der Erfolg allerdings durch die neuerliche Verletzung des gerade erst von einer Knieblessur genesenen Torwarts Daniel Hartje, der noch im ersten Durchgang einen Schlag auf das andere Knie bekam und mit starken Schmerzen ausgewechselt werden musste.

Ebenfalls im Viertelfinale des Kreispokals der zweiten und dritten Mannschaften steht die U23 des TuSpo Weser Gimte. Gegner SG Grone II/Groß Ellershausen II trat am Samstagnachmittag zum Spiel am Rattwerder ebenso wenig an wie Kreisligist SV Türkgücü Münden, der damit dem SC HarzTor II den Platz im Viertelfinale überließ.