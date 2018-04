Rückschlag für DSC Dransfeld im Abstiegskampf: 0:2 gegen Groß Schneen

Dransfeld/Lauterberg. Einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt mussten die Kreisliga-Fußballer des DSC Dransfeld hinnehmen. Sie verloren gegen Groß Schneen.

Der SV Türkgücü Münden musste sich nach drei Siegen in Folge diesmal mit einem Remis begnügen.

DSC Dransfeld – TSV Groß Schneen 0:2 (0:1).

Den Dransfeldern war am Freitag deutlich anzumerken, dass sie nach dem Sieg über Breitenberg und dem torlosen Remis gegen Petershütte II unbedingt nachlegen wollten. In der ersten Halbzeit bestimmten sie gegen sichtlich beeindruckte Gäste das Tempo und erspielten sich eine ganze Reihe hochkarätiger Torgelegenheiten. Zunächst blieb Jascha Marczak nach einem Steilpass von Ahmed Salou an TSV-Keeper Mikolajcek hängen (7.).

Nach einem Eckstoß von Salou und der Kopfball-Ablage von Dennis Eilers köpfte Justus Ilse das Leder aus nur vier Metern Entfernung vorbei (24.). Kurz danach scheiterte Mario Peschke mit einem sehenswerten 23m-Schuss am glänzend reagierenden Mikolajcek. Und nur eine Minute später schoss der aufgerückte Steffen Schob nach einer Ecke den Ball aus kurzer Distanz am Tor vorbei.

Das sollte sich rächen. Wie aus dem Nichts gingen die Gäste, die bis dahin nur durch zwei Freistöße zu Abschlüssen gekommen waren, in Führung. Nach einem Angriff über die linke Seite drang Tobias Lubowski in den Strafraum ein und hob den Ball über Torwart Jonas Wolter hinweg ins lange Eck (39.).

Nach dem Seitenwechsel merkte man den Teams an, dass es für sie das dritte Spiel in fünf Tagen war. Während bei den Dransfeldern kaum noch etwas nach vorne lief, agierten die Groß Schneer clever und kamen durch ein Eigentor von Steffen Schob (80.) sogar noch zum 2:0. Eine Rote Karte gegen Daniel Erfurth wegen Meckerns (81.) und die Gelb-Rote für Dennis Eilers (90.+2) trübten den insgesamt starken Auftritt des DSC.

DSC Dransfeld: Wolter – Erfurth, Eilers, S. Schob, Pein (70. Vasiljevic) – Worbs, Peschke – Ilse, Noureddine, Marczak (83. Otte) – Salou.

Tore: 0:1 Lubowski (39.), 0:2 Eigentor (80.).

SC Harz-Tor - SV Türkgücü Münden 2:2 (2:0).

Wie schon gegen Hahle verschlief der SV die erste Halbzeit und lag zur Pause verdient mit 0:2 hinten. Enzo Buongiorno (mit 30m-Freistoß in den Winkel/51.) und Ruslan Wagner (auf Vorarbeit Buongiorno/88.) retteten immerhin einen Punkt.

Türkgücü: Özgen – Beckel, Özcan, Wasmuth, Y. Yazici – Ozcelik, Polat, Seyit, Buongiorno – Wagner, Parlak.

Tore: 1:0 Akdas (25.), 2:0 Giesecke (30.), 2:1 Buongiorno (51.), 2:2 Wagner (88.).