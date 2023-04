Tuspo Gimte beendet Negativserie

Von: Per Schröter

Teilen

Markierte den Endstand: Gimtes Joshua König (links). 2 © Per Schröter

Siebenmal in Folge hatten sie verloren, jetzt haben die Fußballer von Kreisliga-Schlusslicht TuSpo Weser Gimte mit dem 2:0 (0:0)-Heimerfolg über die ebenfalls abstiegsbedrohte Reserve des Bovender SV mal wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben.

Hann. Münden – „Mir fällt ein Stein vom Herzen“, freute sich Ufuk Kilinc, der erst vor eineinhalb Wochen das Amt des entlassenen Trainers Dzevad Gracic übernommen hatte. „Unser Plan, die Defensive zu stabilisieren und hinten die Null stehen zu lassen, ist voll und ganz aufgegangen.“ Nachdem mit Julian Schmand, Kilian Stracke, Tjard Von -Der-Ehe und Samuel Reichenheim kurzfristig vier wichtige Spieler wegen Verletzung oder Krankheit ausgefallen waren, hatte Kilinc einige Umstellungen vornehmen müssen. Immerhin standen mit Kapitän Lennart Maar und Torwart Robin Windel zwei Akteure wieder längerer Verletzung wieder auf dem Platz, die imstande ist, in wichtigen Momenten Verantwortung zu übernehmen und ihre Mitspieler zu dirigieren. Und das machte sich bemerkbar.

Die Gimter übernahmen von Beginn an die Initiative und waren das aktivere Team. Konsequent den Gegner anlaufend und aggressiv in die Zweikämpfe gehend, erarbeiteten sie sich immer wieder den Ball, ohne jedoch im ersten Durchgang Kapital auf ihrem optischen Übergewicht schlagen zu können.

Nachdem die Kilinc-Elf mit noch mehr Schwung aus der Kabine gekommen war, erzielte Joshua Maar nach einem Eckball von Bastian Graf per Kopf den Führungstreffer (55.). Als Graf zehn Minuten später im gegnerischen Strafraum zu Boden gestoßen wurde und der Unparteiische völlig zu Recht auf Strafstoß entschied, ließ sich Joshua König die Chance nicht entgehen und erhöhte auf 2:0. Zwar verflachte das Spiel im Anschluss, doch das konnte am Ende die Freude der Gimter über diesen so wichtigen Sieg nicht schmälern.

TuSpo Weser Gimte: Windel - Fritsch, Hesske, J. Maar, Terzi - Buttler (85. Cetinöz) - König, Graf (85. Köhler), Demirtas, L. Maar - Youssef (50. Schelper).

Tore: 1:0 J. Maar (55.), 2:0 König (65./FE). (Per Schröter)

Ufuk Kilinc Gimter Trainer © Per Schröter