Tuspo Gimte verliert Kellerduell und muss wohl runter

Von: Per Schröter

Enttäuschung nach dem Abpfiff: Die Gimter Spieler Leon Hesske (links) und Ömer Terzi müssen mit dem Tuspo Gimte wohl absteigen. © Per Schröter

Das dürfte es gewesen sein für die Kreisliga-Fußballer des TuSpo Weser Gimte! Mit der 0:1 (0:1)-Niederlage gegen die SG Bergdörfer II sind die Chancen für den Klassenerhalt gegen Null gesunken.

Hann. Münden – Samstagnachmittag, 16.49 Uhr: Als Schiedsrichter Rainer Nickel die Partie beendet, herrscht am Rattwerder allgemeine Fassungslosigkeit. Wie konnten die Gimter dieses Spiel nur verlieren? Diese Frage scheinen sich nicht nur die Gastgeber selbst und ihre nur knapp 50 Anhänger auf der Tribüne zu stellen. Auch beim Gegner, der mit diesem Erfolg immerhin einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht hat, will angesichts eines derart glücklichen Sieges keine rechte Freude aufkommen.

Selten stand man als Berichterstatter nach einem Fußballspiel so ratlos da. Auch ich frage mich: Wie konnten die Gimter dieses Spiel nur verlieren? Ein Team, das über 90 Minuten das klar bessere war. Ein Team, das sich vor allem im ersten Spielabschnitt eine Torchance nach der anderen herausspielte. Und ein Team, das während des gesamten Spiels hinten beinahe nichts zuließ. Aber eben nur beinahe!

Die Partie war kaum angepfiffen, da hatten die Zuschauer schon zum ersten Mal den Torschrei auf den Lippen. Nach schönem Zuspiel von Kilian Stracke ging Ali Youssef allein auf das gegnerische Gehäuse zu, sein Treffer wurde jedoch wegen knapper Abseitsposition zurückgepfiffen (2.).

Während die Gäste kaum einmal die Mittelline überquerten, nisteten sich die Gimter förmlich im gegnerischen Strafraum ein. Ein Schuss von Ahmet Demirtas verfehlte sein Ziel nur knapp (10.), einen von Ali Youssef aus spitzem Winkel parierte SG-Keeper Moritz Richert (12.). Die beste Chance hatte Julian Schmand, als er nach einem langen Ball auf Richert zustürmte, im letzten Moment jedoch von Julian Hartmann am Schuss gehindert wurde (15.).

Und dann passierte, was in solchen Spielen so häufig passiert: Nach einem lang geschlagenen Freistoß vom eigenen Strafraum und einem Steckpass aus dem Mittelfeld ließ SG-Stürmer Frederik Diedrich die gesamte Gimter Hintermannschaft stehen, ging allein aufs Tor zu und ließ dem bis dahin komplett arbeitslosen TuSpo-Keeper Florian Blaskura keine Abwehrchance (23.).

Die Gastgeber erholten sich schnell von diesem Schock und verstärkten sogar noch ihre Angriffsbemühungen, blieben aber weiter vom Pech verfolgt. Distanzschüsse von Yannik Fritsch (28.) und Tjard Von-Der-Ehe (38.) gingen knapp vorbei. Und in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs hatte Ahmet Demirtas nach einem Lupfer in den Strafraum freie Bahn, blieb aber an Torwart Richert hängen.

Auch im zweiten Durchgang blieben die Platzherren das klar bessere Team, verkrampften mit zunehmender Spieldauer aber immer mehr und schafften es kaum noch, sich klare Chancen herauszuspielen. „Die Jungs haben alles gegeben und alles versucht, aber mit zunehmender Spieldauer sind dann auch die Kräfte ausgegangen“, war Trainer Ufuk Kilinc, für den dieses Spiel „irgendwie symptomatisch für die gesamte bisherige Saison“ war, am Ende ratlos. „Wenn man realistisch ist, war es das wohl für uns“, meinte der Coach. Bei jetzt neun Punkten Rückstand auf die SG Bergdörfer als erstem Nicht-Absteiger und noch vier ausstehenden Spielen (die SG muss nur noch dreimal ran) bräuchte es wirklich ein kleines Fußballwunder, soll der Gang in die 1. Fußball-Kreisklasse noch verhindert werden. (Per Schröter)

TuSpo Weser Gimte: Blaskura - Linke (74. Schelper), Hesske, J. Maar, Fritsch (88. Radtke) - Demirtas - Youssef, Buttler, Stracke, Von-Der-Ehe (59. Cetinöz) - Schmand (59. Graf).

Tor: 0:1 Diedrich (23.).