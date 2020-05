Über vier Stunden Training in Benterode

Erste Trainingsversuche

+ © Manuel Brandenstein Langer Nachmittag: Andreas Kühne (rechts) wurde von seinem Bruder Christian unterstützt. © Manuel Brandenstein

Gut acht Wochen ist es her, dass ein Berichterstatter der Mündener Sportredaktion auf einem Sportplatz stand. Corona ließ das nicht zu. Klar, dass wir dabei sein wollten, als mit den Fußballern der SG Landwehrhagen/Benterode am Sonntag eines der ersten heimischen Teams wieder an den Ball trat.