Tuspo Gimte: „Verpasst, sich zu belohnen“

Von: Per Schröter

Teilen

Jetzt ist es Gewissheit: Trainer Ufuk Kilinc – der auch kommende Saison Trainer sein wird – und der TuSpo müssen noch eine Liga tiefer. © Per Schröter

Das Fußballteam des TuSpo Weser Gimte ist in der Kreisliga nicht mehr zu retten.

Gimte – Um den Klassenerhalt noch zu schaffen, hätte Gimte die letzten vier Spiele gewinnen müssen und Konkurrent SG Bergdörfer II hätte gleichzeitig leer ausgehen müssen. Beides ist am Pfingstwochenende nicht eingetreten, weshalb der Tuspo in die 1. Kreisklasse absteigen muss. Darüber sprachen wir mit Heiko Arend, zweiter Vorsitzender und Leiter des Geschäftsbereichs Fußball.

Herr Arend, vorentscheidend war ja schon die Heimniederlage in der Vorwoche gegen Bergdörfer II gewesen. Was ging in Ihnen danach vor?

Heiko Arend: „Ich war total geschockt und fassungslos! Vor dem Spiel war das ganze Team voller Euphorie und jeder wusste, worauf es ankommt. Die Jungs haben das dann auch auf dem Platz gezeigt und die Partie klar bestimmt. Nach dem Schlusspfiff habe ich mich wie wohl die meisten am Rattwerder gefragt, wie um Himmels willen diese Partie verloren gehen konnte. In mir herrschte gähnende Leere, Trauer und Wut gleichzeitig. Kein schönes Gefühl!“

Und mit einer Woche Abstand?

Arend: „Wenn ich ehrlich bin, hat sich nicht viel geändert. Ich habe lange mit Trainer Ufuk Kilinc gesprochen und wir haben gerätselt, warum die Jungs es in dieser Saison einfach so selten über die Ziellinie gebracht haben. Es wird sicher noch einige Zeit dauern, alles zu verarbeiten.“

Wo sehen Sie die Gründe für den nicht mehr zu verhindernden Abstieg?

Arend: „Das arbeiten wir gerade auf. Nach der letzten durchaus erfolgreichen Saison waren wir überzeugt, dass viel Potenzial in der Mannschaft steckt und hatten nicht damit gerechnet, dass es so laufen könnte. Man hat es aber nie geschafft, sich für die Arbeit zu belohnen. Ein Grund war sicher die schwache Chancenverwertung und das Fehlen eines echten Knipsers. Und wir hatten auch mit längerfristigen Ausfällen verletzter Leistungsträger zu kämpfen. Aber das allein kann keine Entschuldigung für das schwache Abschneiden sein.“

Hätte der Vorstand – mit etwas Abstand betrachtet – in Sachen Trainer früher reagieren müssen?

Arend: „Die Frage stellen wir uns jetzt natürlich auch und mit dem jetzigen Wissen muss man sie sicher mit ’ja‘ beantworten. Aber wir sind beim TuSpo um Konstanz bemüht. Als wir vor zwei Jahren, während der Pandemie, schon einmal abgestiegen waren und nur wegen des Saisonabbruchs in der Klasse blieben, haben wir uns entschieden, an Dzevad Gracic festzuhalten, und das schien sich in der vergangenen Saison ja auch auszuzahlen. Leider ging es dann in dieser Saison nicht so weiter.“

Wie geht es jetzt weiter beim TuSpo Weser?

Arend: „Die Planungen laufen seit Wochen in alle Richtungen. Es wird sicher nicht einfach, aber natürlich wollen wir dann neu angreifen und so schnell wie möglich wieder nach oben kommen. Ufuk Kilinc hat als Trainer für die nächste Saison bereits zugesagt. Wir führen mit jedem einzelnen Spieler Gespräche und ein Großteil der ersten Mannschaft hat seine feste Bereitschaft erklärt, beim TuSpo zu bleiben. Aber natürlich gibt es auch einige Fragezeichen und sicher werden wir auch einige Abgänge verkraften müssen. Ich für meinen Teil würde es gut finden, wenn die Jungs zusammenbleiben und es gemeinsam versuchen würden, in die Kreisliga zurückzukehren.“ (Per Schröter)