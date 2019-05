0:10 zur Pause! Ersatzgeschwächte Nörtener geben in Bollensen auf

SSV-Reserve war nur mit acht Spielern angereist

+ © Ottmar Schirmacher Zwei oben, einer unten: Hettensens Kapitän Marvin Winkler gegen die Sudheimer Jan Bode (14) und Kasan Naifrashoo. © Ottmar Schirmacher

Northeim – Kuriosum am Sonntagnachmittag in Bollensen: In der Partie der Fußball-Kreisliga zwischen der SG Rehbachtal und dem SSV Nörten-H. II stand es bereits zur Pause 10:0 für den Titelkandidaten, als die Partie vorzeitig abgebrochen wurde (Tore: Iloge 4, Wichmann 3, Fotheringham 2 und Ilse).