Abbruch in Höckelheim! Schiedsrichter verletzt sich

Da fällt der Gegenspieler: Der Elvershäuser Lennard Meyer geht im Rücken von Leinetals Neuzugang Kevin Klatt zu Boden. Am Ende musste der Aufsteiger eine 1:4-Heimniederlage hinnehmen.

Northeim. Mit fünf Spielen ist die Fußball-Kreisliga am Sonntag in die Saison 2018/19 gestartet. Die Partie zwischen dem SV Höckelheim und dem SV Moringen lief allerdings nur 82 Minuten, weil der Unparteiische dann wegen einer Verletzung die Begegnung nicht weiterleiten konnte.

Das Spiel der SG Dassel/Sievershausen gegen den Vardeilser SV ist aufgrund eines Todesfalles im Umfeld der SG kurzfristig abgesetzt worden.

SSV Nörten-H. II - TSV Sudheim 3:4 (0:1). Von den auf beiden Seiten neuformierten Teams waren die Sudheimer am Ende erfolgreicher. „Aller Anfang ist schwer“, sagte SSV-Trainer Dennis Braunholz. Die Aufholjagd der Heimelf nach dem 0:3 kam zu spät. - Tore: 0:1 Hambardzumyan (29.), 0:2 Boot (70.), 0:3 Ellies (73.), 1:3 S. Thiele (75.), 2:3 Kirchhoff (81.), 2:4 Ellies (88.), 3:4 S. Thiele (90.+5/FE).

FC Lindau - SG Rehbachtal 0:3 (0:2).Kurz vor der zum Strafstoß zum 1:0 führenden Aktion hatten die Lindauer Pech bei einem Pfostenschuss von Riechel. Bereits vor dem Wechsel waren die Hausherren nach Gelb-Rot gegen Wollborn (41.) zudem in Unterzahl. - Tore: 0:1/0:2 Bastian (11./FE/45.), 0:3 F. Ilse (62.).

TSV Hilwartshausen - TSV Edemissen 0:0. Weil beide Mannschaften jeweils eine Halbzeit für sich verbuchten, aber keinen Treffern erzielten, gab es ein gerechtes Remis. „Mit dem Punkt bin ich zum Auftakt zufrieden“, sagte Hilwartshausens Trainer Andreas Helmker.

SV Höckelheim - SV Moringen abgebrochen beim Stande von 1:1. In der Neuauflage des Pokalfinales kauften die Gastgeber ihrem Kontrahenten den Schneid ab und wähnten sich schon nahe an einem Punktgewinn. Als dann Schiedsrichter Jan-Christoph Reier acht Minuten vor dem Ende eine Knieverletzung erlitt und nicht mehr als Spielleiter weitermachen konnte, folgte der Abbruch. Das weitere Vorgehen liegt jetzt in den Händen des Spielausschusses.

TSV Elvershausen - FSG Leinetal 1:4 (0:3). Der TSV bezahlte in seiner ersten Kreisligapartie Lehrgeld. Die mangelnde Chancenverwertung und Fehler im Defensivbereich ebneten Leinetal den Weg zum Sieg. - Tore: 0:1 Sauer (10.), 0:2/0:3 Brünig (33./45./FE), 1:3 Marx (68.), 1:4 Nafe (70.). (osx)