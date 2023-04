Abstiegskrimi an der Bünte: Der SSV Nörten-Hardenberg II erwartet die SG Hollenstedt/Stöckheim

Von: Marco Washausen

Nörtens Jannik Wienecke traf an den letzten beiden Spieltagen vier Mal. Mit einem Sieg gegen Hollenstedt könnte die SSV-Reserve die Abstiegsplätze verlassen. © Kaja Schirmacher

Während die Titelkandidaten der Fußball-Kreisliga am Wochenende auswärts ran müssen (Sudheim in Höckelheim, Hettensen/Ellierode in Bad Gandersheim), gibt es zwei interessante Duelle aus dem Tabellenkeller.

Northeim – Die arg kriselnden Gladebecker treten in Hilwartshausen an, in Nörten-Hardenberg kommt es gegen Hollenstedt/S. zum Duell zweier Teams, die derzeit auf einem Abstiegsplatz stehen.

TSV Hilwartshausen - TSV Gladebeck (Fr. 19 Uhr). Die Gladebecker müssen irgendwie ihren Abwärtstrend stoppen. Dabei könnte dem Gast in die Karten spielen, dass die Hilwartshäuser in diesem Duell auf die gesperrten Leistungsträger Steven Engwer und Patrick Helmker (je Gelb-Rot im Derby gegen Elfas) verzichten müssen.

SSV Nörten-H. II - SG Hollenstedt/S. (Sa. 17.30 Uhr). Drittletzter gegen Vorletzter! Allein das beschreibt schon, wie wichtig diese 90 Minuten für beide Seiten sind. Im Hinspiel feierte die SG einen ihrer erst drei Saisonsiege.

SVG Bad Gandersheim - FC Hettensen/Ellierode (So. 15 Uhr). Drei Spiele haben die Kurstädter in diesem Jahr bestritten, im Schnitt fielen sechs Tore. Zahlen, die auf eine muntere Partie am Sonntagnachmittag hindeuten. Die Grün-Weiß sind daheim schwer zu knacken (nur zwei Niederlagen bei zehn Auftritten), doch der Tabellenzweite aus Hettensen und Ellierode ist auswärts noch unbesiegt (6 Siege, 2 Remis).

SV Moringen - FC Weser (So. 15 Uhr). Trainer Bernd Schumacher war vergangenen Sonntag nach dem Heimsieg gegen Harriehausen stolz auf seine Mannschaft, die von Routiniers wie Falk von der Crone, Marvin Gorny und Sascha Stüber angetrieben wurde. Die Aufgabe beim Tabellendritten, der zuletzt vier Mal in Serie auswärts antrat, ist allerdings durchaus anspruchsvoll.

SG Rehbachtal - SG Ilmetal/D. (So. 16 Uhr in Schoningen). 1:1 in Gladebeck. Mehr als diesen einen Punkt hat das abgeschlagene Schlusslicht auswärts bisher nicht verbucht. Die Partie im Solling könnte bitter werden, schließlich haben die Gastgeber beim 8:3 in Gladebeck zuletzt offensiv komplett überzeugt.

FC Auetal - FC Lindau (So. 15 Uhr in Kalefeld). Am Ende zählt nur das Ergebnis. So lautete zuletzt das Lindauer Fazit nach dem äußerst glücklichen 3:2 gegen Höckelheim. Die Auetaler begossen sich allerdings beim 1:1 in Dassensen auch nicht gerade mit Ruhm.

SV Höckelheim - TSV Sudheim (So. 15 Uhr). Höckelheim ist schwer zu knacken. Der SVH steckt nie auf und kämpft bis zum Abpfiff. Beim Sudheimer 3:1 im Hinspiel traf Dimitrios Behrens doppelt gegen seinen Ex-Verein.

Außerdem: SG Elfas - SV Harriehausen (So. 15 Uhr in Amelsen).

(Marco Washausen)