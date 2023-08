Aufsteiger unter sich: Der FC Ahlshausen/Opperhausen empfängt die SG Schönhagen/Sohlingen

Von: Marco Washausen

Mit dem Sieg bei Hettensen/Ellierode gelang den Gladebeckern, hier ein Archivbild aus der vergangenen Saison gegen Auetal, die Überraschung des ersten Kreisliga-Spieltages. An diesem Wochenende tritt der TSV gegen Elfas und in Moringen an. © Kaja Schirmacher

Mit unterschiedlichem Erfolg haben die Aufsteiger FC Ahlshausen/O. und SG Schönhagen/S. ihre ersten 90 Minuten in der Fußball-Kreisliga am vergangenen Wochenende hinter sich gebracht.

Northeim – Am Freitag treffen die Liga-Neulinge in Ahlshausen im Duell aufeinander. Ein spannendes Derby gibt es am Sonntag in Moringen, wo der TSV Gladebeck nach dem Triumph in Ellierode mit breiter Brust auftreten kann.

Freitag

FC Ahlshausen/O. - SG Schönhagen/S. (18.30 Uhr in Ahlshausen). Die Gäste sind mit dem 5:2 gegen die SG Solling gut aus den Startlöchern gekommen. Der FC kam dagegen bei Rehbachtal mit 2:6 unter die Räder. Will die Heimelf die ersten Punkte ergattern, muss Jamel Krüger gebremst werden. Der SG-Stürmer, der gegen Solling doppelt traf, war in Sohlingen von seinen Gegenspielern kaum zu kontrollieren.

TSV Gladebeck - SG Elfas (19 Uhr). Der 2:1-Sieg in Ellierode rückte am Sonntagabend im TSV-Lager schnell in den Hintergrund. Kurz nach seinem Siegtreffer verletzte sich Morris Schütte schwer am Knie und musste ins Krankenhaus. Sportlich fair und absolut vorbildlich verhielt sich dabei der FC Hettensen/Ellierode. Obwohl die Spielzeit noch nicht abgelaufen war, akzeptierte der FC die Niederlage und bat Schiedsrichter Jürgen Hilke, das Derby abzupfeifen. Dieser kam dem Wunsch nach.

Außerdem: FC Weser - SG Rehbachtal (18.30 Uhr), SG Solling - Einbeck (19.45 Uhr).

Sonntag

FC Hettensen/Ellierode - SSV Nörten-H. II (15 Uhr in Hettensen). Die am vergangenen Wochenende noch spielfreien Nörtener nutzten dies für einen letzten Test beim Göttinger Kreisligisten TSV Nesselröden (3:1-Sieg nach 0:1). Der FC wird alles daran setzen, die Derbypleite gegen Gladebeck schnell auszubügeln.

SV Moringen - TSV Gladebeck (15 Uhr). Die Moringer hatten zuletzt in Lüthorst eigentlich alles im Griff, hatten nach dem 2:0 Chancen für weitere Treffer, mussten letztlich aber mit einem Remis leben. Am Donnerstagabend traten sie (nach Redaktionsschluss) in Sebexen beim FC Auetal an.

FC Lindau - SVG Einbeck (15 Uhr). In der Qualifikationsrunde zum Kreispokal kam es vor zwei Wochen bereits zu exakt diesem Duell. Damals schoss Sven Riechel die Lindauer mit seinen drei Treffern zum 3:1-Sieg. Der Torjäger wird dem FC nun allerdings vermutlich längere Zeit fehlen. Er verletzte sich beim 2:0-Auftakterfolg in Harriehausen schwer am Knie. Das Ergebnis einer genaueren Untersuchung steht noch aus.

Außerdem: FC Ahlshausen/O. - FC Auetal (15 Uhr in Opperhausen), SG Solling - SG Rehbachtal (15 Uhr in Hilwartshausen), FC Weser - SV Harriehausen (15 Uhr), SVG Bad Gandersheim - SG Schönhagen/S. (17.30 Uhr).

(Marco Washausen)