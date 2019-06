Bad Gandersheim kann den Sekt schon kaltstellen

SVG gewinnt erstes Aufstiegsspiel in Denkershausen unerwartet deutlich mit 4:1

+ © Ottmar Schirmacher Jubel in Grün und Weiß: Aus einem 0:1 zur Pause machten die Bad Gandersheimer im zweiten Durchgang einen 4:1-Sieg. © Ottmar Schirmacher

Denkershausen – Die SVG Bad Gandersheim steht mit einem Bein in der Fußball-Kreisliga. Diese aussichtsreiche Perspektive schufen sich die Kurstädter am Samstag im ersten der beiden Aufstiegsspiele mit dem 4:1 (0:1)-Sieg bei der SG Denkershausen/L. II. Das Rückspiel wird am nächsten Samstag (18.30 Uhr) in Bad Gandersheim angepfiffen.