Weisweiler-Elf und Hannover 96 kommen nach Hardegsen

Da kommen sie: Vor zwei Jahren waren beim Duell der SSG Trögen-Üssinghausen und der Weisweiler-Elf über 700 Zuschauer dabei. Am 9. Juni ist nun sogar noch die Traditionself von Hannover 96 am Start.

Hardegsen. Mit prominentem Besuch kennt man sich bei den Altherren der SSG Trögen-Üssinghausen aus. Nun legt das Organisatorenteam von Gerhard Abendroth noch einen drauf.

Im Mai 2016 war bereits die Weisweiler-Elf, die Traditionsmannschaft des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, mit so klangvollen Namen wie Mike Hanke, Hans-Jörg Criens oder Bachirou Salou zu Gast in Hardegsen. Über 700 Zuschauer waren dabei.

Nun legt das Organisatorenteam, angeführt von Gerhard Abendroth, sogar noch einen drauf. Am Samstag, 9. Juni, findet ein Benefiz-Blitzturnier statt, zu dem neben der ausrichtenden SSG sowie den Gladbacher Ex-Profis auch noch die Traditionsmannschaft von Hannover 96 anreist. Los geht es in Hardegsen um 15 Uhr.

Und auch jetzt werden die Erlöse gespendet. Waren es vor zwei Jahren noch 8000 Euro für das Hospiz an der Lutter in Göttingen, werden nun die häusliche Kinderkrankenpflege Kimbu, die Elternhilfe für das krebskranke Kind sowie die Aktion Kindertraum bedacht.

Bei einer Tombola und einem Gewinnspiel, die im Rahmenprogramm stattfinden, werden attraktive Preise verlost. So zum Beispiel unterschriebene Trikots der Traditionsmannschaften, ein Wochenende mit einem Volkswagen T-Roc oder auch Eintrittskarten für ein Bundesligaspiel von Hannover 96.

Wer an dem Samstag live dabei sein will, kann sich bereits im Vorverkauf sein Ticket bei der Firma Grischke (Lotto und Schulbedarf) in Hardegsen und Bovenden sowie per Email an g.abend@t-online.de sichern. Erwachsene zahlen im Vorverkauf sieben Euro, an der Tageskasse wird ein Euro mehr fällig. Kinder bis elf Jahre haben freien Eintritt, ab zwölf Jahren sind die Jungen und Mädchen mit drei Euro dabei.

Mit welchen Ex-Profis die Teams aus Gladbach und Hannover anreisen, wird von den Vereinen eine Woche vor dem Turnier bekannt gegeben.