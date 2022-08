Doppelspieltag am Wochenende in der Kreisliga

Von: Marco Washausen

Mit dem 6:0 gegen Nörten-H. II, hier mit Simon Briola (links), legten Philipp Schmitz und der TSV Sudheim einen starken Start hin. An diesem Wochenende ist die Mannschaft zweimal auswärts gefordert. © Kaja Schirmacher

Einen Doppelspieltag absolvieren die Teams aus der Fußball-Kreisliga an diesem Wochenende.

Freitag

FC Hettensen-Ell. - TSV Sudheim (Fr. 18.30 in Ellierode). Wenn zwei Titelkandidaten aufeinandertreffen, verdient dieses Duell eindeutig das Prädikat Spitzenspiel des Wochenendes. Die Gastgeber hatten zum Auftakt in Lüthorst Probleme, lösten diese beim 3:2 aber. Im Sudheimer Dress feierte Ibrahim Karaca (zuvor Sparta Göttingen) mit einem Tor und einer Vorlage beim 6:0 gegen Nörten II ein gelungenes Debüt.

SSV Nörten-H. II - FC Lindau (Fr. 18.30). Dass Lindaus Sebastian Marx Spiele allein entscheiden kann (wie erst wieder jüngst mit zwei Treffern beim 2:0 gegen Weser), weiß man natürlich auch beim gastgebenden Aufsteiger. Ihm dürfte also die volle Aufmerksamkeit gelten. Der SSV präsentierte sich beim Debüt in Sudheim lange gut, brach nach der Pause aber ein.

SV Harriehausen - TSV Gladebeck (Fr. 18.30). Gladebeck musste im Derby gegen Moringen (0:4) Lehrgeld zahlen. Viel einfacher dürfte jedoch auch die zweite Aufgabe bei den routinierten Harriehäusern kaum werden, die mit David Wübbelmann und Dustin Reinhold überaus treffsichere Akteure in ihren Reihen haben.

SV Moringen - TSV Hilwartshausen (Fr. 18.30). Moringen will in die Bezirksliga aufsteigen, Hilwartshausen dürfte es ganz schwer haben, nicht in die 1. Kreisklasse abzusteigen. Wer am Freitagabend Favorit ist, wird also schnell klar. Das letzte Duell entschied der SVM gegen den TSV mit 10:0 für sich.

SG Hollenstedt/S. - SG Rehbachtal (Fr. 18.30). 5:0 in Hilwartshausen! Ein Saisonstart nach Maß für Rainer Nickel und sein neues Team. Die Sollinger reisen angeschlagen an, zogen sie doch vor Wochenfrist gegen Bad Gandersheim mit 0:1 unglücklich den Kürzeren. Besonders Sven Iloge dürfte auf Wiedergutmachung brennen, verschoss er doch kurz vor Schluss einen Strafstoß.

SV Höckelheim - SG Elfas (Fr. 18.30). Mit einem Unentschieden beim FC Auetal konnte der SVH zuletzt recht gut leben. Mit der jungen SG-Mannschaft kommt nun ein Gegner, der schnell nach vorn spielt und Hettensen nicht unverdient am Rande eines Punktverlustes hatte. In der Sommerpause gelang Elfas souverän der Sieg beim Vorbereitungsturnier in Lauenberg im Finale gegen Ilmetal/Dassensen.

Außerdem: Weser - Ilmetal/D. Fr. 18.30 Uhr.

Sonntag

SG Hollenstedt/S. - TSV Gladebeck (So. 15 Uhr). Drei Auswärtsspiele in Serie bestreiten die Gladebecker. Nach dem Gastspiel am Freitag in Harriehausen geht es Sonntag in Hollenstedt weiter. Und bereits am Mittwoch tritt Marc Zimmermann mit seinem Team im Kreispokal bei der SVG Bad Gandersheim an.

Außerdem: Bad Gandersheim - Hilwartshausen So. 15 Uhr; Moringen - Ilmetal/D. So. 15 Uhr; Harriehausen - Lindau So. 15 Uhr; Weser - Sudheim So. 16 Uhr; Höckelheim - Rehbachtal So. 16 Uhr. (Marco Washausen)