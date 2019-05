Dassel schießt Rehbachtal im Gipfeltreffen vor 900 Zuschauern mit 4:0 ab

Sievershausen – „Spitzenreiter, Spitzenreiter“, skandierten die Spieler der SG Dassel/Sievershausen noch lange nach dem Abpfiff des Gipfeltreffens der Fußball-Kreisliga. Durchaus verständlich, bejubelten sie doch am Freitagabend vor fast 900 (!) Zuschauern den überraschend deutlichen 4:0 (2:0)-Sieg über den Titel-Kontrahenten SG Rehbachtal, der damit erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Platz ging.

Dassel liegt nun drei Spieltage vor Ende sieben Punkte vorn, Rehbachtal hat aber noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Patzen darf der Tabellenführer also weiterhin auf keinen Fall.

Die Fangemeinde der Gäste haderte immer wieder mit dem resolut leitenden Schiedsrichter Christoph Bödeker. Allerdings schafften es die Gäste schlicht und einfach nicht, Kapital aus ihrer spielerischen Überlegenheit zu schlagen. Das lag allerdings auch am starken Dassel-Keeper Jonas Schnepel. Das frühe Führungstor der Dasseler per Elfmeter und die rote Karte für Sven Iloge, der Klenke völlig übermotiviert traf, warfen die Taktik von Rehbachtal-Coach Kevin Martin über den Haufen. Kurz vor dem Wechsel traf zudem Maik Heinze per Fallrückzieher zum 2:0, nur Sekunden nach Wiederanpfiff nutzte Andre Wedekind einen Fehler seiner ehemaligen Teamgefährten zur Vorentscheidung. Was blieb, war das Bemühen der Rehbachtaler. Keeper Moritz Horstmann parierte noch einen Strafstoß (71.). „Für uns ist es hervorragend gelaufen. Aber wir sind längst noch nicht Meister“, gab sich Dassel-Trainer Carsten Dankert bescheiden. osx