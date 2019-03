Dassel/Sievershausen setzt sich an der Tabellenspitze ab

Da stolpert der Gegenspieler: Sudheims Lennart Seeger (links) lässt den Elvershäuser Malte Steudte in dieser Szene hinter sich.

Northeim – Während die SG Dassel/Sievershausen am Sonntag mit dem 4:1-Sieg beim FC Hettensen-Ellierode drei Zähler einsammelte, musste die SG Rehbachtal beim 1:1 in Edemissen Federn lassen. Kampflos zu drei Punkten kam Moringen. Schlusslicht Nörten-Hardenberg II konnte mangels Spielern nicht antreten.

FC Lindau - SSV Nörten-H. II 3:1 (1:1). „Lindau lebt noch“, kommentierte Betreuer Uli Hellmann den Erfolg im Kellerduell am Freitag. Bei besserer Chancenauswertung der Platzherren hätte der Sieg deutlicher ausfallen können. Bes. Vork.: Rot für Reimann (Nörten/41.). - Tore: 0:1 Brendel (23./FE), 1:1 Schwarz (40.), 2:1/3:1 Wenzel (56./64.).

FC Hettensen-Ell. - SG Dassel/Sievershausen 1:4 (0:4). Schon beim Seitenwechsel waren die Würfel eindeutig zugunsten der spielfreudigen Gäste gefallen. Dennoch steckten die Platzherren nicht auf und durften sich damit trösten, im zweiten Durchgang die bessere Torausbeute verzeichnet zu haben. - Tore: 0:1 Klenke (11.), 0:2 Spangenberg (21./HE), 0:3 Wedekind (30./FE), 0:4 Klenke (38.), 1:4 Steinkühler (75.).

TSV Elvershausen - TSV Sudheim 1:1 (1:0). „Das war ein grottenschlechtes Spiel von uns. Mit dem Punkt müssen wir noch zufrieden sein“, sagte Elvershausens Betreuer Fahrtmann. Zum Leidwesen der Heimelf scheiterte Marx (55.) per Strafstoß an Gästekeeper Lange und Elvershausens Torwart Mönnich (57.) handelte sich wegen wiederholten Meckerns Gelb-Rot ein. - Tore: 1:0 Lüdecke (16.), 1:1 Schmitz (50.).

SV Höckelheim - Vardeilser SV 2:1 (1:1). „Heute zählen in der kampfbetonten Partie nur die drei Punkte“, berichtete Höckelheims Vorsitzender Ralf Ellies von einer Auseinandersetzung zweier Kontrahenten auf Augenhöhe. - Tore: 1:0 Moschanin (19.), 1:1 R. Ribeiro (24.), 2:1 Zych (65.).

TSV Edemissen - SG Rehbachtal 1:1 (0:0). Die Edemisser forderten in der Schlussminute nach einer Aktion an Wille vergeblich einen Strafstoß. An der kampfstarken Leistung der abwehrstarken Gastgeber biss sich Rehbachtal die Zähne aus. - Tore: 1:0 Wille (81.), 1:1 Iloge (84.).

TSV Hilwartshausen - SV Harriehausen 1:4 (0:2). Der Harriehäuser Erfolg geht auch in der Höhe in Ordnung. - Tore: 0:1 Stein (13.), 0:2/0:3 Wübbelmann (17./54.), 1:3 Engwer (63.), 1:4 Bülow (83.).

FC Lindau - FSG Leinetal 1:1 (0:1). In Halbzeit eins dominierte Leinetal die Partie, kam aber nur zu einem einzigen Torerfolg. Aufgrund der zweiten 45 Minuten verdienten sich die Lindauer den Punkt. In den Schlussminuten ließen die Hausherren durch Riechel, Wassmann und Brandt hintereinander Chancen zum Sieg aus. - Tore: 0:1 Klatt (18.), 1:1 Wassmann (54.) osx