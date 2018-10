Dassel und Rehbachtal wandeln auf den Spuren des FC Auetal

Langes Bein: Lindaus Keeper Nils Ronnenberg will dem Elvershäuser Heissam Souleiman den Ball abnehmen. Der empfängt am Sonntag mit seinem TSV den SV Höckelheim.

Northeim. Bislang wandeln die SG Rehbachtal und die SG Dassel/Sievershausen in der Fußball-Kreisliga erfolgreich auf den Spuren des FC Auetal, der in der Saison 2008/09 eine nie erreichte Bestmarke setzte und alle 28 Spiele der Saison gewann.

Ehe die beiden Kontrahenten am Mittwoch, 31. Oktober (Reformationstag), in Schoningen im direkten Duell aufeinandertreffen, scheinen ihre Serien kaum ernsthaft in Gefahr zu sein. Die SG Rehbachtal (bisher elf Siege) hat bereits am Freitagabend Aufsteiger Hettensen-Ellierode zu Gast, Dassel/Sievershausen (zehn Erfolge) genießt am Sonntag Heimrecht gegen die FSG Leinetal.

SG Rehbachtal - FC Hettensen-Ell. (Fr. 18.30 Uhr). Bereits zehn Punkte beträgt der Vorsprung der SG auf den drittplatzierten Neuling. Die Gäste aus Hettensen und Ellierode spielen bislang eine sehr gute Saison und sind sicher ein ernsthafter Prüfstein für den Spitzenreiter.

FC Auetal - SV Harriehausen (Fr. 19 Uhr). Der FC hat als Vierter das Spitzenduo noch in Sichtweite. Wenn diese Perspektive bleiben soll, darf sich das Team von Trainer Rainer Nickel keine Ausrutscher erlauben. Mit Harriehausen kommt nicht unbedingt der Lieblingsgegner der Blau-Weißen nach Kalefeld.

SG Dassel/Sievershausen - FSG Leinetal (So. 14.30 Uhr). Für seine Defensivspezialisten hat FSG-Trainer Marcel Rohra ganz sicher die Namen Wedekind und Heinze auf dem Zettel stehen. Immerhin hat das SG-Duo mit zusammen 29 Toren sechs Mal öfter getroffen, als alle Leinetaler zusammen.

TSV Elvershausen - SV Höckelheim (So. 15 Uhr). Der Ex-Northeimer Sebastian Marx ist für Aufsteiger Elvershausen die Versicherung zum Klassenerhalt. Auch in der Kreisliga hat der einstige Abwehrrecke mit 18 Treffern bei den gegnerischen Torhütern bereits reichlich Angst und Schrecken verbreitet.

Vardeilser SV - TSV Edemissen (So. 14.30 Uhr). Der Edemisser Abwärtstrend hielt zuletzt mit der achten Niederlage in Folge (1:5 gegen Auetal) an. Die Auseinandersetzung mit dem punktgleichen Nachbarn Vardeilsen ist für beide Kontrahenten bedeutsam.

FC Auetal - TSV Hilwartshausen (So. 14.30 Uhr). Neuling Hilwartshausen rückt der Abstiegszone immer näher. Für die Auetaler ist das aber kein Grund, diesen Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Nur volle Konzentration kann drei Punkte bringen.

SV Harriehausen - SV Moringen (So. 14.30 Uhr). Die Moringer Kicker um Kapitän Steffen Netter müssen die sieben Gegentreffer aus dem Dassel-Spiel (3:7) verarbeiten. Vor allem die SV-Abwehr steht in Harriehausen also vor ihrer Bewährungsprobe. (osx)