Dassel und Rehbachtal wollen die Spitze stürmen

Zweikampf in der Luft: Der Leinetaler Julian Brünig (rechts) gegen Höckelheims Alexander Kremer.

Northeim. Während der Höhenflug des spielfreien Aufsteigers Hettensen-Ellierode in der Fußball-Kreisliga fast märchenhaft erscheint, blasen Rehbachtal und Dassel am Wochenende zum Sturm auf die Spitze.

FC Auetal - Vardeilser SV (Fr. 18.30 Uhr). „Wir sind im Soll, haben aber einige Verletzungssorgen“, sagt FC-Trainer Reiner Nickel. Vardeilsen hofft auf eine ähnliche Überraschung wie am 11. August 2013, als die noch aktiven E. Ribeiro (1), R. Ribeiro (3) und A. Becker (1) mit ihren Toren ein 5:5 in Kalefeld erzwangen.

SG Dassel/S. - SV Höckelheim(So. 15 Uhr). Die Höckelheimer verbinden keine guten Erinnerungen mit der SG. Vor 85 Tagen setzte es gegen die Sollinger auf eigenem Platz eine 0:9-Pleite. Die aktuelle Form der Gäste dürfte eine Revanche extrem schwierig machen.

SV Moringen - TSV Hilwartshausen (So. 15 Uhr). Die Taktik von Trainer Andreas Helmker bei Aufsteiger Hilwartshausen zahlt sich bisher aus. Aus drei Spielen holte man fünf Punkte und ist noch unbesiegt. Moringen wird geduldig auf seine Chancen warten müssen.

FSG Leinetal - TSV Edemissen (So. 15 Uhr). Der vom TSV Edemissen zur FSG gewechselte Kevin Klatt macht am Sonntag Bekanntschaft mit seinen ehemaligen Mitspielern. Was seine früheren Teamgefährten unbedingt verhindern wollen, würden seine neuen Nebenleute ihm gern vorbereiten: einen Torerfolg.

SG Rehbachtal - TSV Sudheim (So. 15 Uhr). Als Minimalisten haben sich die Kicker der SG Rehbachtal in den vergangenen drei Spielen erwiesen, die allesamt 1:0 gewonnen wurden. Die Sudheimer können da nur bescheiden auf die Serien des Gegners blicken. Von fünf Siegen am Stück - und das ohne Gegentreffer (!) - sind sie aktuell weit entfernt.

SV Harriehausen - TSV Elvershausen (So. 15 Uhr). Das 1:1 in Sudheim war für Harriehausen eine gefühlte Niederlage. Gegen den mit wechselhaften Leistungen auftretenden Aufsteiger aus Elvershausen will SV-Trainer Schlimme eine andere Mannschaft erleben. (osx)