Denkershausen II und Bad Gandersheim kämpfen um den letzten Platz in der Kreisliga

Northeim – SVG Bad Gandersheim oder SG Denkershausen/Lagershausen II? Wer von diesen beiden Mannschaften sichert sich für die Serie 2019/20 den einen noch freien Platz in der Fußball-Kreisliga?

In Hin- und Rückspiel wird diese Frage entschieden. Der erste Vergleich steigt Samstag (16 Uhr) in Denkershausen, das zweite Spiel eine Woche später (18.30 Uhr) in der Kurstadt. Die Blickrichtung in beiden Lagern ist klar auf die Kreisliga ausgerichtet. Während der Aufstieg für die Denkershäuser Reserve ein guter Unterbau für das Bezirksligateam wäre, will Gandersheims Trainergespann Rene Osbahr/Michael Junger (einst bei den Grün-Weißen sowie TuS Kalefeld aktiv) den Fußball in der Kurstadt weiter vorantreiben.

Den direkten Weg in die Kreisliga verpassten die Grün-Weißen am letzten Spieltag mit der 0:3-Heimniederlage gegen Meister SG Elfas. Bei den Gandersheimern gehört Routinier Nicodemo Bruno, einzig verbliebener Akteur aus der Glanzzeit der Kurstädter, mit 19 Toren zu den Leistungsträgern.

Auch die Denkershäuser stützen sich auf erfahrene Spieler wie Niklas Beisse, Stefan Neumann oder dem zudem als Fachwart wirkenden Marcel Corde. In der Punktrunde der Staffel 1 reichte der SG-Reserve Platz drei hinter Meister Weser und dem nicht aufstiegsberechtigten SV Moringen II zum Einzug in die Qualispiele. osx