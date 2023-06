Die Entscheidungen nahen: In der Kreisliga ist an der Spitze und im Keller noch viel offen

Von: Marco Washausen

Höckelheims Torhüter Timo Motejat und der Gladebecker Hannes Krannich brauchen im Kampf um den Klassenerhalt mit ihren Teams jeden Punkt. Verdeckt Tobias Dunemann (Höckelheim). © Kaja Schirmacher

20 Partien stehen noch auf dem Spielplan der Saison 2022/2023 der Fußball-Kreisliga. Neun davon gehen an diesem Wochenende über die Bühne. Und die dürften weitere Aufschlüsse darüber geben, welche beiden Teams die SG Ilmetal/D. in die 1. Kreisklasse begleiten und wer als Kreismeister künftig in der Bezirksliga ran darf.

Northeim – Interessant: Die Titelkandidaten Sudheim und Hettensen/Ellierode sind doppelt im Einsatz, in Höckelheim kommt es zudem am Sonntag zu einem Abstiegskrimi.

Freitag

FC Hettensen/Ellierode - SV Harriehausen (Fr. 19 Uhr).

TSV Sudheim - SVG Bad Gandersheim (Fr. 19.15 Uhr). Der Freitagabend steht im Zeichen des Titelkampfes. Die Ausgangslage: Sudheim hat bei einem mehr absolvierten Spiel vier Punkte und 25 Tore Vorsprung. Während FC-Gegner Harriehausen seit Wochen dem Saisonende entgegentorkelt, könnten sich die Kurstädter in Sudheim womöglich als ganz harte Nuss erweisen.

Außerdem: FC Auetal - SV Moringen (Fr. 19 Uhr)

Sonntag

SG Ilmetal/D. - FC Hettensen/Ellierode (So. 15 Uhr in Dassensen).

FC Lindau - TSV Sudheim (So. 15 Uhr). Sonntag ist das Top-Dup parallel im Auswärtseinsatz. Und dann lauert das größere Stolperpotenzial eindeutig in Lindau. Der viertplatzierte FC hat sieben seiner vergangenen neun Partien gewonnen. Das war nicht immer überragend, aber oft sehr effektiv. Das Sudheimer Heim-1:1 gegen Ilmetal/D. dürfte für die Hettenser Warnung genug gewesen sein, um das abgeschlagene Schlusslicht von Beginn an ernst zu nehmen.

TSV Gladebeck - SSV Nörten-H. II (So. 15 Uhr).

SV Höckelheim - SG Hollenstedt/S. (So. 15 Uhr). Bei diesen Partien geht es einzig und allein um den Klassenerhalt. Während Nörtens Reserve ihren Kopf aus der Schlinge gezogen hat, haben Höckelheim und Hollenstedt/S. nur noch geringe Chancen. Fest steht: Gewinnt der TSV Gladebeck (25 Punkte) sein Heimspiel, können Höckelheim (21) und Hollenstedt/S. (21) die Abstiegsplätze nicht mehr verlassen. Unabhängig vom Ausgang des direkten Duells.

Die Beteiligten des Kellerduells müssen darauf hoffen, dass der SSV erneut den einen oder anderen Kicker aus dem Landesligakader an Bord hat - wie zuletzt geschehen. Denn würde Nörten in Gladebeck siegen, wäre ein möglicher Gewinner aus Höckelheim gegen Hollenstedt bei dann nur noch einem Zähler Rückstand wieder richtig dick im Geschäft.

Außerdem: TSV Hilwartshausen - FC Weser; SG Elfas - SVG Bad Gandersheim (beide So. 15 Uhr).

Nachholspiel

SSV Nörten-H. II - FC Weser 2:1 (2:0). In der Nachspielzeit rettete SSV-Keeper Manuel Pfeufer den Sieg, als er einen Handelfmeter von Christoph Altmann parierte. - Tore: 1:0/2:0 T. Armbrecht (7./16.), 2:1 Dittrich (69.).

