Ein Derby, mit allem was dazugehört: Der SV Höckelheim und der TSV Sudheim liefern sich ein spannendes Duell

Von: Marco Washausen

Teilen

Wer kommt an den Ball? (von links) Die Auetaler Marek Oppermann und Timo Porath, Jonathan Hungerland (Lindau) und Tim Wolter. Jannis Freise (rechts) schaut hinterher. © Kaja Schirmacher

Acht Spiele, acht Siege - und alle ohne Gegentreffer. Das ist die (doch eher ungewöhnliche) Wochenendbilanz der Fußball-Kreisliga. Die Titelaspiranten Sudheim und Hettensen-Ellierode siegten auswärts jeweils knapp.

TSV Hilwartshausen - TSV Gladebeck 0:3 (0:2). Mit dem ersten Sieg seit dem 31. Oktober beendeten die Gladebecker endlich ihren Negativlauf. Die stark ersatzgeschwächten Hilwartshäuser wurden offensiv zu selten gefährlich. - Tore: 0:1 Marek (12.), 0:2 Zimmermann (41.), 0:3 Marek (87./FE).

SSV Nörten-H. II - SG Hollenstedt/S. 0:3 (0:1). Mit diesem Erfolg sind die Hollenstedter, die viele schon abgeschrieben hatten, plötzlich wieder mittendrin im Rennen um den Klassenerhalt. - Tore: 0:1/0:2 Hellmiß (21./53.), 0:3 Meyer (80.).

SVG Bad Gandersheim - FC Hettensen/Ellierode 0:1 (0:0). Die Teams lieferten sich eine intensive Partie. Zum Matchwinner für den Titelkandidaten wurde Maurice Bugiel. In der Endphase wurde es etwas hektisch. Der Bad Gandersheimer David Hoffmann musste mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld (89.). - Tor: 0:1 Bugiel (48.).

SV Moringen - FC Weser 1:0 (1:0). Mit seinem ersten Treffer im Herrenbereich entschied der A-Jugendliche Kevin Wirt die Partie für seinen Verein. Gegen gut verteidigende Gäste, die auf Konter lauerten, waren mehr Treffer drin, doch gleich vier Mal stand der Pfosten im Weg. - Tor: 1:0 Wirt (20.).

SG Elfas - SV Harriehausen 2:0 (0:0). Die Harriehäuser agierten sehr defensiv und zurückhaltend. Die Heimelf münzte ihre Überlegenheit folgerichtig in zwei Treffer um. Einen möglichen dritten vergab Dominik Schefer, als er mit einem Elfmeter an SVH-Keeper Felix Kraus scheiterte (75.). - Tore: 1:0 Hasslinger (51.), 2:0 Gutermuth (87.).

SG Rehbachtal - SG Ilmetal/D. 5:0 (3:0). In der Rehbachtaler Offensive läuft es derzeit wie geschmiert. Nach den acht Buden gegen Gladebeck in der Vorwoche ließen die Sollinger am Sonntagnachmittag weitere fünf Treffer gegen das Schlusslicht folgen. - Tore: 1:0 P. Schulze (28.), 2:0 Heitel (37.), 3:0 P. Schulze (39.), 4:0 Fischer (60.), 5:0 Wichmann (74.).

FC Auetal - FC Lindau 0:1 (0:1). „Wir hatten die Partie eigentlich 90 Minuten im Griff, stehen aber mit leeren Händen da“, berichtete FC-Spieler Sven Rupp. Der hatte beste Chancen in Hülle und Fülle für sein Team gesehen, doch nicht eine einzige führte zum Erfolg. „Lindau hat eigentlich nur lange Bälle nach vorn geschlagen. Wir haben wirklich gut gespielt, aber trotzdem verloren.“ - Tor: 0:1 Marx (10.).

SV Höckelheim - TSV Sudheim 0:1 (0:1). Die Gastgeber haderten nach dem umkämpften und völlig offenen Derby mit dem Schiri, der aus ihrer Sicht nahezu alle strittigen Entscheidungen für Sudheim auslegte. Dem Treffer von Bikic folgte eine Rudelbildung, nach der Sudheims Kevin Eckert die rote Karte sah, weil er SV-Keeper Hoffmann den Ball an den Kopf warf. Der parierte später noch einen Elfmeter von Behrens (70.). In der ersten Halbzeit wurde der Höckelheimer Zych im Strafraum gefoult, musste mit dem Krankenwagen abgeholt werden, ein Pfiff des Schiedsrichters blieb aber gänzlich aus. - Tor: 0:1 Bikic (13.).

(Marco Washausen)