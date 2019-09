Der FC Auetal empfängt Aufstiegskandidat SVG Einbeck

Fast schon erwartungsgemäß dominieren mit der SVG Einbeck, der SG Rehbachtal und dem SV Moringen die zuvor auserkorenen Favoriten die Spitze der Fußball-Kreisliga.

Das Trio steht am Wochenende vor interessanten Aufgaben. Spitzenreiter Moringen kickt daheim gegen Edemissen, während Einbeck (beim FC Auetal) und die SG Rehbachtal (in Höckelheim) ihr Punktekonto auswärts aufstocken wollen.

FC Auetal - SVG Einbeck (Fr. 18.15 Uhr). Nachdem die Auetaler den Termin für das Pokalfinale bereits frühzeitig aus ihrem Kalender streichen konnten, gilt die Konzentration der Punktrunde. Mit einer guten Vorstellung gegen Einbeck könnte die Mannschaft ein Stück Wiedergutmachung betreiben und eigene Ambitionen anmelden.

SV Harriehausen - FC Weser (Sa. 15 Uhr). Zwei Siege, zwei Niederlagen bei 15:15 Toren! Aufsteiger FC Weser ist im Soll. Über welch spielerisches Potenzial die Truppe verfügt, zeigte sie jüngst gegen Höckelheim. „Die Mannschaft hat sich für ihre Spielfreude belohnt“, sagte Trainer Bernd Schumacher.

SV Moringen - TSV Edemissen (So. 15 Uhr). Die Spieler des TSV geben immer wieder Rätsel auf. Erklärungen für den 8:1-Kantersieg beim FC Auetal und das folgende 2:5 gegen Hilwartshausen gibt es kaum. War es allein das Fehlen von Torjäger Marcel Wille? Der wird auch in Moringen nicht dabei sein.

FC Lindau - FSG Leinetal(So. 15 Uhr). In der ersten Pokalrunde ging Lindau in diesem Duell mit 3:1 als Sieger vom Platz. Mit der Heimpleite gegen Gandersheim verspielte die FSG die Möglichkeit, ganz vorn mitzumischen. Aber auch Lindau ließ zuletzt in Ellierode Federn.

SV Höckelheim - SG Rehbachtal (So. 15 Uhr). Drei Spiele innerhalb von fünf Tagen waren für die Höckelheimer zu viel. Die rote Laterne dürfte - läuft alles wie erwartet - auch nach der Partie am Sonntag weiter bei den Blau-Weißen leuchten. osx