Duell am Feiertag: Auetal will Tabellenführer Rehbachtal besiegen

FSG Leinetal gastiert beim SV Höckelheim

Northeim. Ein vorgezogener Spieltag aus der Rückrunde wird am Tag der Deutschen Einheit am Mittwoch in der Fußball-Kreisliga ausgetragen. Im Mittelpunkt steht dabei das Schlagerspiel zwischen dem FC Auetal und Tabellenführer SG Rehbachtal.