FC Lindau erwartet den Nachbarn aus Elvershausen

Rehbachtal empfängt Hilwartshausen

+ © Kaja Schirmacher Lindaus Kapitän Sebastian Riechel (9) und sein FC, hier beim Spiel in Sudheim (mit Nico Hildebrandt), wollen im Derby drei Punkte einfahren. © Kaja Schirmacher

Northeim – Während in der Fußball-Kreisliga die SG Dassel/Sievershausen und die SG Rehbachtal den Titelgewinn unter sich ausmachen, sind mit Nörten-Hardenberg II, Vardeilsen, Sudheim, Hilwartshausen und Lindau mindestens fünf Mannschaften im Kampf gegen die drei Abstiegsplätze verwickelt. Schlusslicht Nörten II hofft eine Woche nach dem Nichtantritt in Moringen gegen die FSG Leinetal auf den Umschwung, Sudheim will im Nachbarschaftsduell gegen Höckelheim punkten.