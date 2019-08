Der FC Lindau startet mit schweren Spielen gegen Einbeck und Rehbachtal in die Saison

Der SV Moringen empfängt die FSG Leinetal

+ © Ottmar Schirmacher Robin Bastian und die SG Rehbachtal waren am Mittwoch im Bezirkspokal erfolgreich. Sonntag kommt Lindau zum Duell um drei Kreisligapunkte. © Ottmar Schirmacher

Northeim – Auch der FC Lindau startet am Wochenende endlich in den Spielbetrieb der Fußball-Kreisliga - und misst sich dabei gleich mit zwei richtig starken Gegnern: Den Auftakt bestreiten die Lindauer am Freitagabend bei Bezirksliga-Absteiger SVG Einbeck, am Sonntag folgt dann der Auftritt bei der SG Rehbachtal. Ein Programm, welches es absolut in sich hat.