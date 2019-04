Der FC Lindau will Fakten schaffen

Der SV Moringen mit Lukas Deppen (rechts), hier im Spiel gegen Auetal mit Tristan Schlicht, empfängt am Freitag Hettensen-Ellierode.

Northeim – Um die Spannung an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga bis zum Gipfeltreffen mit der SG Dassel/Sievershausen Mitte Mai hochzuhalten, hat die SG Rehbachtal gegen Aufsteiger TSV Elvershausen die drei Punkte fest eingeplant.

Zwischen dem SV Moringen und Aufsteiger FC Hettensen-Ellierode geht es im direkten Duell um die Verfolgerrolle. Der FC Lindau will gegen den Vardeilser SV den Grundstein zum weiteren Verbleib in der Klasse legen. Fünf Spiele sind bereits für Freitagabend angesetzt, am Sonntagnachmittag folgen weitere vier.

SG Rehbachtal - TSV Elvershausen(Hinspiel 3:1/Fr. 18.30 Uhr). Dass der Elvershäuser Sebastian Marx im ersten Vergleich dieser Teams den Nimbus der SG nach sechs Spielen ohne Gegentreffer brach, hat heute nur noch statischen Wert. Im Rehbachtaler Lager hat man bereits den 17. Mai und das Gipfeltreffen in Dassel im Blickfeld. Bis dahin darf man sich aber keinen Ausrutscher erlauben. Bei zwei weniger ausgetragenen Partien und vier Zählern Rückstand haben die Sollinger aktuell alle Trümpfe selbst in der Hand.

SV Moringen - FC Hettensen-Ell.(3:2/Fr. 18.30 Uhr). Wieder Moringen! So denkt man vermutlich beim FC. Schließlich ist das Pokal-Aus vom Ostersamstag gegen die 2. Mannschaft des SVM noch in bester Erinnerung. In der fünfminütigen Nachspielzeit müssen sich die FC-Kicker wie im falschen Film vorgekommen sein, als aus einer 2:0-Führung ein 2:2 wurde und man schließlich im Elfmeterschießen sogar verlor.

FC Lindau - Vardeilser SV (1:4/Fr. 18.30 Uhr). Beiden Seiten ist die Bedeutung der Partie klar. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen sechs Spielen will Vardeilsen (elf Punkte) den Anschluss nicht verlieren. Hingegen können die Lindauer (18) mit einem Dreier ihre Lage im Abstiegskampf entspannen.

SV Harriehausen - SV Höckelheim(1:2/Fr. 18.30 Uhr). Seit zehn Jahren kämpfen die Teams in der 1. Kreisklasse und Kreisliga gegeneinander um Punkte. Nur ein Mal gab es ein torloses Spiel (3. Mai 2009). Fünf Mal siegte Höckelheim, nach vier Begegnungen gingen die Harriehäuser als Sieger vom Platz.

SSV Nörten-H. II - TSV Edemissen(2:1/Fr. 18.30 Uhr). Die Serie des TSV Edemissen mit acht Partien ohne Niederlage, darunter ein starkes 1:1 gegen Rehbachtal, verdient Respekt. Wenn die SSV-Reserve den drohenden Abstieg noch abwenden will, müssen Siege her. Im Hinspiel gelang der bisher einzige dieser Saison.

Sonntag

FC Lindau - SV Höckelheim(1:1/So. 15 Uhr) Passend zum 100-jährigen Vereinsjubiläum können die Höckelheimer endlich einmal eine Serie sorglos zu Ende spielen. Nach einer katastrophalen Hinrunde steuert auch die junge Lindauer Mannschaft auf Kurs Klassenerhalt.

Weiterhin spielen: Harriehausen - Leinetal (Hin.: 3:1), Sudheim - Edemissen (3:6), Vardeilsen - Hilwartshausen (1:0). (alle So. 15 Uhr). osx