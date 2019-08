Die Fußball-Kreisliga startet am Wochenende in die neue Saison

Titelfavorit Rehbachtal reist nach Hilwartshausen

+ © Ottmar Schirmacher Neu-Kreisligist SVG Bad Gandersheim mit Neron Berisa (Mitte), hier im Aufstiegsspiel gegen Denkershausen II und Marcel Corde, beginnt die Saison am Sonntag daheim gegen die SVG Einbeck. © Ottmar Schirmacher

Northeim – Der erste Anstoß der Saison 2019/20 in der Fußball-Kreisliga erfolgt am Freitagabend in der Begegnung zwischen dem SV Moringen und Wiederaufsteiger FC Weser. Die als Titelfavorit gehandelte SG Rehbachtal startet am Sonntagnachmittag beim TSV Hilwartshausen. Der FC Auetal reist nach Lüthorst zur SG Elfas.