Vor dem Endspiel in Denkershausen: 70 Jahre Pokalgeschichte

Northeim. Zwischen dem ersten Endspiel um den Kreispokal der Fußballer am 15. August 1948 und der jüngsten Auflage zwischen Moringen und Höckelheim liegen sieben Jahrzehnte.

Das Spiel findet an diesem Sonntag um 15 Uhr in Denkershausen statt. Den ersten Titel (damals Leine-Weser-Pokal) sicherten sich die Hardegser durch ein Tor von Kerwin gegen Hillerse. Im weiteren Verlauf gab es in den insgesamt 55 Endspielen (einige Jahre wurde der Wettbewerb nicht ausgetragen) spannende Auseinandersetzungen. Rekordgewinner sind der TSV Schlarpe und der TSV Sudheim mit je vier Titeln. Wir werfen einen Blick zurück auf einige Entscheidungen.

1966

Höckelheim ist Finalort am 3. Juli zwischen Sudheim und VfB Northeim II. Das Tor des Tages von Echter (80.) bringt Sudheim den ersten von drei noch folgenden Siegen.

1967

Fredelsloh (1. Kreisklasse) gegen Lippoldsberg (Kreisliga) heißt es am 5. August in Volpriehausen, wo mit den Jungs aus dem Töpferdorf der Außenseiter 2:1 triumphiert.

1968

Gleicher Ort am 11. August 1968: Diesmal scheitert Cupverteidiger Fredelsloh gegen Außenseiter Delliehausen 1:3.

1973

Am 30. Dezember verliert Schönhagen in Uslar 0:2 gegen Lippoldsberg. Auch in drei weiteren Endspielen (1976, 1980 und 2002) geht Schönhagen als Verlierer vom Feld.

1980

Die Schönhagener stehen im Finale am 16. Mai in Delliehausen, dessen Entscheidung im Elfmeterschießen fällt. Vom Punkt beweist Ilmetal beim 9:7 die besseren Nerven.

1988

Ebenfalls unglücklich in Endspielen agierte Tuspo Schoningen, das nach 1955 und 1977 (2007 als SC Schoningen) auch am 30. April 1988 in Hardegsen 1:7 (0:4) gegen Lauenberg unterliegt.

+ Torwart gegen Torwart: Rüdiger Warnke (Gladebeck) verwandelt gegen den Hardegser Jörg Cartschau.

1991

In die Geschichte ging das Duell zwischen Hardegsen und Gladebeck am 30. März in Fredelsloh ein. Erst mit dem 20. Elfmeter machte der Hardegser Hartmut Nixdorf den 10:9-Erfolg perfekt. Zum Pechvogel avancierte Gladebecks Jens Bugnowski, der in der Verlängerung mit einem Strafstoß an Torwart Cartschau scheiterte und auch beim Elferschießen den Kürzeren zog.

1992

Diese Schmach tilgte Gladebeck zwölf Monate später in Delliehausen im letzten Endspiel des bis zur Saison 1997/98 nicht mehr ausgetragenen Wettbewerbes mit dem 2:1-Erfolg gegen Hillerse.

1999

Nach Wiederaufnahme des Pokals holt Amelsen in Opperhausen mit 4:1 (2:0) über Doxa Einbeck den Pott.

2007

Bollensen ist am 9. Juni Austragungsort des Endspiels, in dem Moringen mit 3:1 (2:0) gegen Schoningen zum zweiten Mal den Pokal gewinnt.

2008

In Langenholtensen wird am 21. Juni 2008 das vorerst letzte Finale im Elfmeterschießen entschieden. Die SG Denkershausen gewinnt gegen Sudheim mit 8:6. (osx)