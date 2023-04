Die Kreisliga startet am langen Wochenende ins letzte Drittel der Saison

Kreisliga: Zwei Heimspiele für den FC Weser

+ © Kaja Schirmacher Sebastian Marx (links, hier gegen den Auetaler Timo Porath) führt die Torjägerliste mit 20 Treffern an. Am Wochenende empfängt Lindau die SG Rehbachtal. © Kaja Schirmacher

Ins letzte Drittel der Saison biegt die Fußball-Kreisliga am langen Wochenende ein. Vier Nachholspiele am Freitag sowie sieben Partien am Sonntag dürften in der Tabelle wieder für reichlich Bewegung sorgen.

Northeim – Während an der Spitze Sudheim und Hettensen-Ellierode weiter auf Patzer des Kontrahenten lauern, bangen mindestens sechs Teams darum, ob sie auch nächste Saison noch in der Kreisliga dabei sein können.

Freitag

SSV Nörten-H. II - SG Rehbachtal (Fr. 19 Uhr). Bei Rehbachtal läuft’s aktuell. Das belegen satte 13 Tore in den vergangenen beiden Partien. Die Nörtener sind nach dem 0:3 gegen Hollenstedt nach zuvor guten Leistungen wieder zurück auf dem Boden.

SVG Bad Gandersheim - FC Auetal (Fr. 18.30 Uhr). Auetal braucht mehr Durchschlagskraft. Wie bereits in einigen Partien zuvor, hatte man gegen Lindau etliche Top- Chancen, verlor aber 0:1. Dass nach 19 Partien die erfolgreichsten Torschützen Jannis Altmann und Sven Rupp lediglich je sechs Treffer erzielt haben, untermauert das.

FC Weser - FC Hettensen/Ellierode (Fr. 19 Uhr). Sudheim, Harriehausen, Moringen: Die vergangenen Wochen hätten für den FC Weser durchaus leichter sein können. Und jetzt kommt der spielstarke Tabellenzweite, der zuletzt jedoch sehr minimalistisch unterwegs war (je 1:0 gegen Hollenstedt und Gandersheim). Trainer Willert hätte sicher nichts dagegen, wenn sein Nervenkostüm nicht wieder derart beansprucht werden würde.

SV Harriehausen - SV Moringen (Fr. 19 Uhr). Nach drei Auswärtsniederlagen in Serie gegen Elfas, Weser und Lindau darf der SVH mal wieder daheim ran. Im Hinspiel gab es beim 1:1 keinen Sieger.

Sonntag (alle 15 Uhr)

FC Weser - SG Hollenstedt/S.. Am Freitag gegen den Zweiten, am Sonntag gegen den Vorletzten. Kontrastprogramm für die Elf von Coach Schumacher. Im Optimalfall gibt es sechs Punkte.

TSV Gladebeck - SG Elfas. Das 3:0 in Hilwartshausen war Balsam für die Gladebecker Seele. Wenn man nun nachlegen könnte, sähe die zuvor lange Zeit so trübe TSV-Welt gleich wieder viel freundlicher aus.

TSV Sudheim - FC Auetal. Auch ohne den rotgesperrten Kevin Eckert geht der Tabellenführer natürlich als Favorit in diese Partie. Das Hinspiel (2:0) entschied der TSV erst in den letzten Minuten.

FC Lindau - SG Rehbachtal. Zwei der stärksten Offensivreihen der Liga. Lindau trifft im Schnitt 2,4 Mal pro Partie, Rehbachtal sogar 2,7 Mal. Zahlen, die Lust auf diese 90 Minuten machen.

FC Hettensen/Ellierode - SV Höckelheim (in Ellierode). Mit auf dem Papier unterlegenen Teams hatte der FC zuletzt Probleme (2:2 gegen Nörten II, enges 1:0 gegen Hollenstedt). Höckelheim hatte Sudheim dicht vor einem Punktverlust und zudem keine Freitagspartie in den Knochen.

Außerdem: Nörten-H. II - Bad Gandersheim; Ilmetal/D. - Hilwartshausen

(Marco Washausen)