Gipfeltreffen in Sievershausen! Rehbachtal kämpft Freitagabend um den Aufstieg

Northeim – Das gab es noch nie in der Geschichte der Fußball-Kreisliga: Mit Dassel/Sievershausen (24 Spiele/66 Punkte) und der SG Rehbachtal (22/62) treffen Freitag ab 19 Uhr in Sievershausen zwei Mannschaften im Gipfeltreffen aufeinander, die über den 22. Spieltag hinaus beide noch ungeschlagen sind.

In jedem Fall schon mal ein Gewinner dürfte der Kassenwart der Platzherren sein, denn terminlich kann diese Partie kaum besser passen. Über den Spielausgang dagegen kann man nur spekulieren, denn beide Kontrahenten haben sich bisher keine Blöße gegeben. So ging das Hinspiel in Schoningen torlos aus.

Wegen der Hochzeit von Jan-Hannik Stülzebach am Wochenende bat Rehbachtal um die Verlegung von Sonntag auf Freitag. „Wir sind Dassel sehr dankbar, dass das geklappt hat“, sagt Rehbachtal-Trainer Kevin Martin. Seine Mannschaft hat mit Kantersiegen in den vergangenen Partien das Torverhältnis kräftig aufgebessert und zudem Selbstvertrauen im Pokalhalbfinale gegen Moringen II gezogen, als man in Unterzahl siegte. Martin: „Wir wollen immer gewinnen. So geht die Mannschaft auch in die möglicherweise vorentscheidenden 90 Minuten.“

Während auf den Rehbachtal-Akteuren der Druck lastet, in zwei Wettbewerben Titel gewinnen zu wollen, können die Gastgeber sich ganz auf diese für die Meisterschaft wichtige Partie konzentrieren. Dabei bauen sie besonders auf ihre Torjäger Andre Wedekind und Maik Heinze, die zusammen 64 der 92 Dasseler Tore erzielt haben. Die pikante Note dabei ist, das Wedekind in der vorigen Saison noch für Rehbachtal aktiv war. Dagegen stellen die Gäste ihre starke Defensive, die in 22 Partien erst zehn Gegentore zugelassen hat. Dassels Trainer Carsten Dankert erwartet ein Spiel auf Augenhöhe, das durch Kleinigkeiten entschieden werden kann: „Eine Niederlage für uns dürfte aber wohl die Vorentscheidung zugunsten von Rehbachtal sein“, sagt Dankert. osx