Gipfeltreffen am zweiten Spieltag: Rehbachtal trifft auf Moringen

Torreich ging es am ersten Kreisliga-Spieltag zu. Allein neun Treffer gab es in Sudheim (hier Kasan Naifrashoo gegen die Hettenser Hendrik Sitte und Kapitän Arne Wedemeyer). Der Gast gewann 5:4. Mal sehen, ob es am Wochenende in ähnlicher Manier weitergeht.

Am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga treffen mit der SG Rehbachtal und dem SV Moringen zwei Titelaspiranten aufeinander. Weser spielt gegen Bad Gandersheim.

SG Rehbachtal - SV Moringen (Fr. 19 Uhr). Ein Duell dieser Klubs hätte auch am letzten Spieltag der Saison seinen Reiz, gehören sie doch zum ganz engen Kreis der Titelkandidaten. Doch daraus wird (vermutlich) nichts. Das Rückspiel ist für den 24. November terminiert. Dass die Moringer wie bei der letzten Partie (3:2 am 29. Mai) wieder als Sieger vom Feld gehen, will der Vizemeister unbedingt verhindern.

Im Nachgang zur Begegnung der SG in Hilwartshausen ist zu erklären, dass die rote Karte gegen Rehbachtal-Trainer Kevin Martin unberechtigt war, da diese nur bei einem Fehlverhalten eines Mitglieds des Funktionsteams verhängt werden kann. In Hilwartshausen hatte sich jedoch ein Zuschauer daneben benommen.

FSG Leinetal - TSV Sudheim (Fr. 19 Uhr in Hohnstedt). Mit ihrer letzten Partie gegen Leinetal am 15. Juni verbinden die Sudheimer gute Erinnerungen, konnten sie doch danach (trotz der 0:3-Niederlage) den Klassenerhalt feiern. Die FSG will nach dem Sieg in Edemissen gleich nachlegen.

FC Auetal - SV Höckelheim (Fr. 19 Uhr). Mit dem Siegtreffer gegen Elfas führte sich Neuzugang David Wübbelmann beim FCA bestens ein. Zu einem der besten Kreisligatorhüter hat sich Torben Nickel entwickelt, der auch gegen Höckelheim sein Tor sauber halten möchte.

FC Hettensen-Ell. - TSV Hilwartshausen(Fr. 19 Uhr). Mit dem nach vier Spielzeiten beim RSV Göttingen 05 zurückgekehrten Hendrik Sitte steht FC-Trainer Jörg Franzke in seiner jungen Mannschaft nun ein erfahrener Abwehrakteur zur Verfügung.

FC Weser - SVG Bad Gandersheim(Fr. 19 Uhr). Für das Aufsteigerduell gilt das Motto: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Den Saisonstart mit 0:7 in Moringen hatte Weser-Trainer Schumacher ebenso wenig auf der Rechnung wie die Kurstädter das 0:9-Heimdebakel gegen Einbeck.

SG Elfas - TSV Edemissen (Fr. 19 Uhr). Zwei Verlierer des ersten Spieltags kreuzen hier die Klingen. Immerhin lieferte die Elfas-Truppe Auetal einen begeisternden Schlagabtausch und auch Edemissen hatte gegen Leinetal nur wegen seiner Abschlussschwäche das Nachsehen.

Außerdem: Bad Gandersheim - Elfas (So. 15 Uhr). osx