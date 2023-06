Der TSV Gladebeck siegt und bleibt drin, Höckelheim und Hollenstedt/Stöckheim steigen ab

Von: Marco Washausen

Tor! Tobias Dunemann markierte das Höckelheimer 1:0. Maximilian Meyer (links) erzielte später das 2:1. Die Höckelheimer müssen trotzdem absteigen. © Kaja Schirmacher

Während die Entscheidung im Titelrennen der Fußball-Kreisliga nochmals vertagt wurde (Sudheim und auch Hettensen-Ellierode gewannen ihre Auswärtsspiele), gibt es seit Sonntagnachmittag Klarheit im Kampf um den Klassenerhalt.

Northeim – Weil der TSV Gladebeck sein Heimspiel gegen den SSV Nörten-Hardenberg II deutlich gewann, war der Ausgang des Keller-Derbys zwischen Höckelheim und Hollenstedt/S. letztlich egal. Höckelheim siegte zwar 3:1, doch beide Klubs müssen (neben der SG Ilmetal/Dassensen) den Gang in die 1. Kreisklasse antreten.

FC Lindau - TSV Sudheim 0:1 (0:1). Der TSV Sudheim geht von der Pole Position aus in den letzten Spieltag der Saison 2022/2023. Dank des umkämpften Auswärtssieges in Lindau haben die Schützlinge von Trainer Benjamin Statz vier Zähler Vorsprung auf Hettensen und können entspannt schauen, was der Konkurrent am Mittwochabend macht. Und selbst im Falle eines FC-Sieges im Nachholspiel, hat es der TSV nächsten Sonntag daheim gegen die SG Elfas in eigener Hand, sich den Kreistitel zu holen. „Ein Unentschieden wäre gerechter gewesen. Wir hätten Hettensen gern einen Gefallen getan, das hat aber leider nicht geklappt“, berichtete der FC, der den Favoriten trotz einiger personeller Ausfälle mächtig ärgerte. - Tor: 0:1 Karaca (10.).

SG Ilmetal/D. - FC Hettensen/Ellierode 0:4 (0:2). Die Gäste lösten ihre Aufgabe beim Schlusslicht souverän und erhielten sich damit die Chance, Sudheim doch noch abzufangen. Eine Entscheidung könnte allerdings bereits im Nachholspiel am Mittwochabend fallen, wenn der FC ab 18.45 Uhr beim SV Moringen antritt. Holt Hettensen-Ellierode dort keine drei Punkte, geht der Titel vorzeitig nach Sudheim. - Tore: 0:1 Nixdorf (20.), 0:2 Bugiel (32.), 0:3 Wölke (47.), 0:4 Klinge (90.+1)

TSV Gladebeck - SSV Nörten-H. II 5:2 (1:0). Der perfekte Abschied für TSV-Kapitän Fabian Jastrzemski, der nach 20 Jahren Herrenfußball in Gladebeck seinen Abschied mit dem Klassenerhalt feiern durfte. Zum Matchwinner wurde Hannes Krannich, der drei Treffer zum souveränen Heimsieg beisteuerte. Bereits kurz vor der Pause hätte Gladebeck auf 2:0 stellen können, doch ein Nörtener rettete gerade noch auf der Linie. - Tore: 1:0 Krannich (15.), 2:0 Schütte (52.), 3:0/4:0 Krannich (61./68.), 4:1 T. Armbrecht (77.), 4:2 J. Wienecke (90.+4/FE), 5:2 Schütte (90.+6).

SV Höckelheim - SG Hollenstedt/S. 3:1 (1:1). „Der Abstieg ist natürlich bitter für uns. Wir sind eigentlich stark genug gewesen, um die Klasse zu halten, aber wir sind offensiv einfach nicht gefährlich genug“, bilanzierte SVH-Vorsitzender Ralf Ellies nach der Partie. „Wir haben in den letzten Wochen einfach zu viele Spiele in den letzten Minuten noch aus der Hand gegeben. Das waren zu viele Punkte, die uns jetzt leider fehlen.“ - Tore: 1:0 Dunemann (22.), 1:1 Dengler (42.), 2:1 Meyer (77.), 3:1 Binnewies (86.).

TSV Hilwartshausen - FC Weser 1:1 (0:0). - Tore: 0:1 Melching (48.), 1:1 Oehlsen (67.).

SG Elfas - SVG Bad Gandersheim 2:1 (0:0). - Tore: 1:0 Allerkamp (52.), 2:0 Heinemeyer (75.), 2:1 Stefke (90.).

