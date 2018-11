Hettensen-Ellierode schießt Sudheim mit 7:0 ab

Northeim. Der FC Hettensen-Ellierode hat den dritten Tabellenplatz in der Fußball-Kreisliga erobert. Das gelang am Sonntag mit einem 7:0-Heimsieg gegen Sudheim. Möglich wurde es jedoch erst, weil Auetal bei der FSG Leinetal (0:2) leer ausging. Die Nörtener Reserve trägt nach der 0:4-Niederlage gegen Tabellenführer SG Rehbachtal die rote Laterne.

Kreisliga

TSV Edemissen - SV Höckelheim 2:1 (1:1). In der Auseinandersetzung zweier gleichwertiger Mannschaften brachte Edemissen den vierten Sieg in Folge unter Dach und Fach. Vergeblich drängte Höckelheim in der Schlussviertelstunde auf den möglichen Ausgleich. - Tore: 0:1 Juskowiak (25.), 1:1 Näther (34.), 2:1 M. Arnemann (53.).

SG Dassel/S. - SV Harriehausen 2:1 (1:0).„Das war ein Arbeitssieg für uns in einer mäßigen Begegnung“, sagte SG-Betreuer Julian Hein. Vor allem bei der Chancenverwertung ließen die Hausherren viele Wünsche offen. - Tore: 1:0/2:0 Wedekind (13./FE/60.), 2:1 Miauolis (78.).

FSG Leinetal - FC Auetal 2:0 (0:0). Endlich einmal durften sich die Gastgeber über einen Sieg gegen Auetal freuen. „Die stärkere Schlussphase von uns war entscheidend. Zuvor war die Partie ausgeglichen“, berichtete FSG-Fachwart Erwin Pflugmacher. - Tore: 1:0 Klatt (59.), 2:0 Brünig (85.).

Moringen - Vardeilser SV 3:0 (1:0).Am Ende stand ein relativ ungefährdeter Sieg für den SV. Im ersten Durchgang taten sich die Moringer aber recht schwer. Und auch in der Folgezeit agierten sie vor dem Gästetor zu fahrlässig. - Tore: 1:0/2:0 Hilke (19./59.), 3:0 Trofimov (78.).

FC Hettensen-Ell. - TSV Sudheim 7:0 (1:0). Nach mäßigen ersten 45 Minuten lieferte der FC einen regelrechten Sturmlauf. Im Blickpunkt stand dabei Alexander Nixdorf, der mit fünf Treffern zum Albtraum der Sudheimer Abwehr wurde. - Tore: 1:0/2:0 Wedemeyer (10./56.), 3:0/4:0/5:0/6:0/7:0 Nixdorf (60./69./79./82./86.).

TSV Hilwartshausen - TSV Elvershausen 3:0 (1:0). „Das war unser schlechtestes Saisonspiel“, beurteilte Elvershausens Trainer Timo Kuhlmann die Leistung seiner Mannschaft. Allerdings mussten die personell gebeutelten Gäste auch auf drei Altherrenspieler zurückgreifen. - Tore: 1:0 Magnus (38.), 2:0/3:0 Schillig (52./60./beide FE).

SSV Nörten-H. II - SG Rehbachtal 0:4 (0:2). An der Bünte schoss der Tabellenführer zwar den standesgemäßen Sieg heraus, aber die SSV-Reserve lieferte über weite Strecken eine achtbare Vorstellung ab. - Tore: 0:1 Fotheringham (16.), 0:2 Kühn (44.), 0:3/0:4 Iloge (72./83.).

1. Kreisklasse 1

SG Denkershausen/L. II - SV Moringen II 0:0. In einem ausgeglichenen Spitzenspiel hatten beide Mannschaften eine Großchance zur Führung, die vergeben wurde. Am Ende ein leistungsgerechtes Remis.

1. Kreisklasse 2

TSV Lauenberg - SG Hollenstedt/S. 0:6 (0:3). Gleich mit dem ersten Angriff trafen die Gäste zur frühen Führung und kamen danach zu einem ungefährdeten Sieg. Dank dieses Erfolgs überwintert die SG auf dem zweiten Platz. - Tore: 0:1 B. Rehkopf (1.), 0:2 Köhler (18.), 0:3 Misch (22.), 0:4 Welzel (61.), 0:5 Meyer (70.), 0:6 Köhler (90.+1). (osx)